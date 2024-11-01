Putin'in beyninden çarpıcı sözler: Batı Türkiye'yi tamamen kaybedecek Erdoğan zeki bir lider

Aleksandr Dugin
Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'akıl hocası' olarak bilinen Rus düşünür Aleksandr Dugin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı stratejik ve zeki bir lider olarak tanımladı. Dugin "Sayın Erdoğan'ın aşamayacağı bazı sınırlar olduğunu anlıyoruz ve tarafsız pozisyonunu koruyarak yaptığı şey için kendisine minnettarız. Kendisinin Rusya'ya ve bizim desteğimize güvendiğini düşünüyorum ve BRICS üyeliğine başvurma kararı çok zekice." dedi. NATO ile olan ilişkiye de değinen Dugin "Eğer Batı baskılarını sürdürecek ya da artıracak olursa, Türkiye'yi tamamen kaybedecek." ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'akıl hocası' olarak Rus stratejist ve siyaset bilimci
Aleksandr Dugin
, Türkiye'nin diplomatik adımlarına ve BRICS ile olan ilişkilerine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Savtek Dergisi’ne verdiği röportajda Dugin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassas bir diplomasi yürüttüğünü ve Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında önemli adımlar attığını belirtti.
"BRICS üyeliğine başvurma kararı çok zekice"
"BRICS üyeliğine başvurma kararı çok zekice"
Dugin şunları söyledi;
- Mevcut durumda Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin her iki ülke için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. NATO ülkesi olmaktan vazgeçmeyen Sayın Erdoğan'ın siyasetini çok takdir ediyoruz. Rusya ile tüm bağlarını koparmadı. Çok ama çok dengeli bir siyaset sürdürüyor. Bizim için Türkiye'nin mevcut çatışmada tarafsız olması ve dengeli bir tutum sergilemesi zaten yeterli. Bunu takdirle karşılıyoruz. Sayın Erdoğan'ın aşamayacağı bazı sınırlar olduğunu anlıyoruz ve tarafsız pozisyonunu koruyarak yaptığı şey için kendisine minnettarız. Bu da ilişkilerimizi daha da iyi hale getirme umudumuz açısından oldukça ciddi bir gerekçe. Kendisinin Rusya'ya ve bizim desteğimize güvendiğini düşünüyorum ve BRICS üyeliğine başvurma kararı çok zekice. Bu da onu zorluyor ve güçlendiriyor.
Batı’nın, Türkiye’ye yönelik Rusya ve İsrail konularındaki baskısına değinen Dugin, bu tür baskıların Türkiye’nin Batı’dan uzaklaşmasına yol açabileceğini, bunun da Batı’nın göze alamayacağı bir sonuç olacağını vurguladı.
"Batı Türkiye'yi tamamen kaybedecek"
"Batı Türkiye'yi tamamen kaybedecek"
Türkiye'nin büyük bir bölgesel güç olduğunu belirten Dugin
"NATO'nun ikinci ordusu Türk ordusudur. Devasa ve çok güçlü bir bölgesel oyuncu. Dolayısıyla Türkiye ile bu tarafsızlığa ve dengeli ilişkilere sahip olmanın bizim için bir mucize olduğunu düşünüyorum, bu da atomik güçlerin yaratılması ve Türkiye ile büyük ekonomik ilişkilerle tam olarak bu yeni fırsatları önümüze açıyor. Yani bizim için çözüm, sizin için de çözümdür. Âmâ eğer batı, baskılarını sürdürecek ya da artıracak olursa, Türkiye'yi tamamen kaybedecek. Onlar için Türkiye'nin de tarafsız olması çözümdür çünkü daha az tarafsızlık batı yönünde Türkiye'nin dengesini bozacaktır. Dolayısıyla Türk iç siyaseti, Türk uluslararası siyasetine dayanıyor ve bu da tarafsızlık ve denge anlamına geliyor. Yani Türkiye, çatışmanın her iki tarafı için de iyi ilişkilerin tadını çıkarabilir. Çatışmanın her iki tarafı için de onlar için, bizim için ve batı için, Türkiye'yi kaybetmek çok acı verici olacaktır."
diyerek Türkiye’nin mevcut denge politikasının önemine dikkat çekti.
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