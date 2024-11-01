Putin'in beyninden çarpıcı sözler: Batı Türkiye'yi tamamen kaybedecek Erdoğan zeki bir lider

"NATO'nun ikinci ordusu Türk ordusudur. Devasa ve çok güçlü bir bölgesel oyuncu. Dolayısıyla Türkiye ile bu tarafsızlığa ve dengeli ilişkilere sahip olmanın bizim için bir mucize olduğunu düşünüyorum, bu da atomik güçlerin yaratılması ve Türkiye ile büyük ekonomik ilişkilerle tam olarak bu yeni fırsatları önümüze açıyor. Yani bizim için çözüm, sizin için de çözümdür. Âmâ eğer batı, baskılarını sürdürecek ya da artıracak olursa, Türkiye'yi tamamen kaybedecek. Onlar için Türkiye'nin de tarafsız olması çözümdür çünkü daha az tarafsızlık batı yönünde Türkiye'nin dengesini bozacaktır. Dolayısıyla Türk iç siyaseti, Türk uluslararası siyasetine dayanıyor ve bu da tarafsızlık ve denge anlamına geliyor. Yani Türkiye, çatışmanın her iki tarafı için de iyi ilişkilerin tadını çıkarabilir. Çatışmanın her iki tarafı için de onlar için, bizim için ve batı için, Türkiye'yi kaybetmek çok acı verici olacaktır."