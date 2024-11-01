Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD Dışişleri Bakanı Blinken 10 bin Kuzey Kore askerinin Rusya'da olduğunu açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken 10 bin Kuzey Kore askerinin Rusya'da olduğunu açıkladı

08:121/11/2024, Cuma
IHA
Sonraki haber
Antony Blinken
Antony Blinken

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaklaşık 8 bini Kursk bölgesinde olmak üzere 10 bin Kuzey Kore askerinin Rusya'da bulunduğunu açıkladı. Blinken, bu askerlerin önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya karşı Rusya'nın yanında savaşa girmesini beklediklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, son günlerde gündemden düşmeyen Kuzey Kore ve Rusya arasındaki askeri işbirliğine dair açıklamalarda bulundu. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ve Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un katılımıyla gerçekleşen “2+2” bakanlar toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Blinken, “Şu anda Rusya'da toplam 10 bin kadar Kuzey Kore askeri olduğunu değerlendiriyoruz. En son bilgiler bu Kuzey Kore güçlerinin 8 bin kadarının Kursk Bölgesine konuşlandırıldığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore askerlerinin henüz Ukrayna'ya karşı Rusya'nın yanında savaşa girmediğini söyleyen Blinken, “Ancak önümüzdeki günlerde bunun gerçekleşmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Blinken: Kuzey Kore askerlerine ihtiyaç duyulması zayıflık işareti

Rusya'nın doğuda günde yaklaşık bin 200 kayıp verdiğini söyleyen Blinken, “Kuzey Kore birliklerinin cepheye konuşlandırılmasıyla birlikte Rusya 100 yıldır ilk kez yabancı birlikleri ülkesine davet etmiş oluyor" dedi. Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşında Kuzey Kore askerlerine ihtiyaç duymasını “zayıflık işareti” olarak niteledi.

Austin: Kuzey Kore askerleri hedef haline gelir

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini topçuluk ve siper temizliği gibi temel piyade operasyonları için eğittiği yönünde bilgiler olduğunu belirterek, "Tüm bunlar, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında bu yabancı güçleri ön cephe operasyonlarında kullanmayı amaçladığını gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu. Rusya'nın Kuzey Kore askerlerine üniforma ve ekipman da sağladığını kaydeden Austin, "Hiç kuşkunuz olmasın ki, Kuzey Kore birlikleri Ukrayna'ya karşı muharebe ya da muharebe destek operasyonlarına katılırlarsa kendilerini meşru askeri hedef haline getirmiş olurlar" uyarısında bulundu.

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye kınama

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul da Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesini “şiddetle kınadığını” ifade etti. Kuzey Kore'ye söz konusu birlikleri derhal geri çekme çağrısında bulunan Cho, Pyongyang'ın son eylemlerinin sadece Avrupa kıtasını değil Kore Yarımadasını da tehdit altında bıraktığını vurguladı. Cho, Seul'ün gerekli tedbirleri alacağını da sözlerine ekledi.


#Antony Blinken
#ABD
#Kuzey Kore
#Rusya

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ABD seçimleri ne zaman? Son anket seçim sonuçları bıçak sırtı! Kim kazanır Trump mı Kamala Harris mi?