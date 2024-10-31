Kuzey Kore'den yasaklı füze denemesi: İrtifa ve süre rekoru kırıldı

Kuzey Kore, rekor süre ve mesafeyle kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirildiğini duyurdu. Ülke lideri Kim Jong-Un ise, “Son füze testi, bölgesel gerilimi kasıtlı olarak tırmandıran ve ülkemizin güvenliğini tehdit eden düşmanlara karşı koyma irademizi göstermek amacıyla yapıldı” dedi.
Kuzey Kore yönetimi, gerçekleştirdiği son balistik füze denemesini doğruladı.
Kuzey Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ülke lideri Kim Jong-un'un denetiminde kıtalararası balistik füze (ICBM) testi gerçekleştirildi.
“Nükleer kuvvetleri güçlendirme politikamız asla değişmeyecek”
ABD: Şiddetle kınıyoruz
“İstikrar bozucu eylemlere son verin”
Devam eden füze denemelerinin Kuzey Kore'nin yasa dışı kitle imha silahları ve balistik füze programlarına halkının refahından daha fazla öncelik vermeye devam ettiğini gösterdiğini kaydeden Savett, “Tüm ülkeleri bu ihlalleri kınamaya, Kuzey Kore'yi ise istikrarı bozucu eylemlerine son vermeye ve ciddi bir diyaloğa girmeye çağırıyoruz” dedi. ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla koordinasyonu sürdürdüğünü hatırlatan Savett, “ABD, kendi toprakları ile müttefikleri olan Güney Kore ve Japonya'nın güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alacaktır” ifadelerini kullandı.
Japonya Savunma Bakanı Nakatani: Kabul edilemez
Son füze denemesi nedeniyle Pyongyang yönetimini kınayan Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani ise, "Kuzey Kore'nin füze ve nükleer silah geliştirmesi ulusumuzun ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit etmektedir. Bu nedenle kesinlikle kabul edilemez" dedi. Nakatani, Japonya'nın ABD ve Güney Kore ile yakın iş birliğini sürdürdüğünü vurguladı.
Güney Kore'den yaptırım kararı
Güney Kore yönetimi, Kuzey Kore'nin balistik füze geliştirme faaliyetlerini kısıtlamak amacıyla katı yakıtlı füze üretmek için ihtiyaç duyulan malzemelere yönelik yeni ihracat kontrolleri duyurdu. Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze fırlatmasının ardından yeni yaptırımlar uygulanacağı belirtildi. Ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore'ye karşı mevcut uluslararası yaptırımlarının daha etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için dost ülkeler ve BM ile yakın bir şekilde çalışılacağı aktarıldı. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, Kuzey Kore'nin sürpriz provokasyonlar planlamasını önlemek için güçlü bir cevap verilmesi ve kapsamlı bir hazırlık yapılması talimatı verdiği kaydedildi.
Kuzey Kore'den en uzun süreli ve en uzun mesafeli balistik füze testi
Japonya Savunma Bakanlığından sabah saatlerinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saat ile 07.11 sıralarında Japon Denizi istikametine doğru kıtalararası balistik füze fırlattığı duyurulmuştu.
1 saat 26 dakikalık rekor bir süre boyunca uçan füzenin, 08.37 sıralarında Hokkaido eyaletine bağlı Okushiri Adası'nın batısına, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü bildirilmişti.
Füzenin 7 bin kilometre üzerinde rekor bir irtifaya ulaşarak yaklaşık bin kilometre mesafe kat ettiği aktarılmıştı.