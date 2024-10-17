Kuzey Kore anayasa değişikliğiyle Güney'i ilk kez 'düşman devlet' olarak tanımladı

KCNA'nın haberine göre, Güney ile son dönemlerde gerilim tırmanırken, Kuzey Kore, bölgede tansiyonu artıracak bir anayasa değişikliği yaptı.

Haberde, Kuzey Kore'nin anayasada yaptığı değişiklikle Güney Kore'nin ilk kez "açık bir şekilde düşman devlet" olarak tanımlandığı ifade edildi.

Koreleri birbirine bağlayan yolların bir kısmının 15 Ekim'de patlatılmasının nedenine de değinilen haberde, bu gelişmenin anayasa değişikliğine uygun şekilde "kaçınılmaz ve meşru" tedbirler olduğu kaydedildi.

Haberde açıklamasına yer verilen Kuzey Kore Savunma Bakanlığından bir sözcü ise Pyongyang'ın güney sınırlarını "kalıcı olarak güçlendirmek için önlemler almayı sürdüreceğini" kaydetti.

Öte yandan, Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, "birleşme karşıtı" olarak nitelenen "düşman devlet" tanımlaması kınandı.

Açıklamada ayrıca, "Kuzey'in provokasyonlarına güçlü bir şekilde karşılık verileceği" yinelendi.

Kuzey Kore'den 'anayasanın yeniden yazılması çağrısı'

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ocakta Güney Kore'nin "değişmez baş düşman" olarak tanımlanması için anayasanın yeniden yazılması çağrısında bulunmuştu.