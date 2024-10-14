İki ülke arasında tansiyon yükseliyor: 'Sınıra monitörler döşendi hepsini patlatacak' iddiası gündeme bomba gibi düştü
Seda Ekinci
13:5914/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
AA
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Güney Kore'den korkunç iddia: Kuzey Kore "Koreler arası" yollara monitörler döşedi hepsini patlatacak
Çöp balonu, İHA gerilimi ve sınır ihlali derken Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki gerilim her geçen gün daha da artıyor. Son olarak Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Lee Sung Joon, ülkenin kuzeyinde bulunan ve kullanılmayan "Koreler arası" yollara Kuzey Kore'nin monitörler döşediğini söyledi. Kuzey Kore'nin yolları "patlatmaya hazırlandığına işaret eden" bazı faaliyetler yürüttüğünü öne süren Lee, patlamanın "en erken bugün" meydana gelebileceğini ifade etti.
Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki gerilim her geçen gün boyut atlıyor.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Lee Sung Joon, ülkenin kuzeyinde bulunan ve kullanılmayan
"Koreler arası" yollara Kuzey Kore'nin monitörler döşediğini söyledi.
Kuzey Kore'nin yolları
"patlatmaya hazırlandığına işaret eden"
bazı faaliyetler yürüttüğünü öne süren Lee, patlamanın
"en erken bugün"
meydana gelebileceğini ifade etti.
Lee, Kuzey Kore'nin uzay roketi fırlatma testi yapabileceğini de belirterek, Pyongyang yönetiminin, Seul yönetimi üzerinde
"baskısını artırmak için küçük provokasyonlara"
başvurabileceğini kaydetti.
Kuzey Kore Halk Ordusundan yapılan açıklamada,
"birincil düşman devlet"
olarak tanımladığı Güney Kore'yle aralarındaki kara ve demir yolu bağlantılarının kesileceği duyurularak,
"Ordumuzun sınırı kalıcı olarak kesmesi ve kapatması mevcut durumda savaşı önlemeye ve ülkenin güvenliğini sağlamaya yönelik bir öz savunma tedbiridir."
ifadesi kullanılmıştı.
Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'nin aldığı bu kararı
"şiddetle"
kınamıştı.
Daha sonra, dün, Kuzey Kore'nin, güney sınırındaki topçu birliklerine, Güney Kore'den gelecek insansız hava araçlarına (İHA) ateş emri verdiği bildirilmişti.
İki ülke arasında bir süredir
"çöp balonu"
ve
"İHA"
gerilimi tırmanıyor.
İHA gerilimi
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, 11 Ekim'de Güney Kore'nin 3, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde propaganda broşürleri taşıyan insansız hava araçlarını Kuzey'in başkenti Pyongyang'a gönderdiğini öne sürmüştü.
Bu hareketin ulusal egemenlik ve güvenliğin yanı sıra uluslararası hukukun açık ve ciddi ihlali olduğunu vurgulayan Bakanlık, Güney Kore'ye,
"savaşa dönüşebilecek, silahlı çatışmaya yol açabilecek tehlikeli provokasyona"
derhal son vermesi çağrısı yapmıştı.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada ise Kuzey Kore üzerine insansız hava aracı gönderilmediği belirtilerek, Pyongyang'ın iddiaları reddedilmişti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, 12 Ekim'de, Güney'den bir daha insansız hava aracı gelmesi halinde Kuzey'in karşılık vereceği ve bunun
"korkunç bir felakete"
yol açacağı tehdidinde bulunmuştu.
Güney Kore Savunma Bakanlığı ise Kim'in sözlerine karşılık olarak yaptığı açıklamada,
"Açıkça uyarıyoruz ki Kuzey Kore halkımızın güvenliğine zarar verirse, o gün rejiminin sonu olur."
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