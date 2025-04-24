Irak'tan acı haber

Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesi'nde 22 Nisan’da terör örgütü mensuplarının saldırısında ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. MSB’den yapılan açıklamada, Uzman Onbaşı Day’ın, Işıklı Sahra Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.