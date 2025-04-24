Irak'tan acı haber

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde önceki gün ağır yaralanan Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin cenazesi bugün Trabzon'da düzenlenecek törenle uğurlanacak.
Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesi'nde 22 Nisan’da terör örgütü mensuplarının saldırısında ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. MSB’den yapılan açıklamada, Uzman Onbaşı Day’ın, Işıklı Sahra Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.
ŞIRNAK’TA TÖREN
Şehit Day için Şırnak’ta tören yapıldı. 23. Piyade Tümen Komutanlığı’ndaki törende, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu. İl Müftüsü Orhan Örnek tarafından dua edilmesinin ardından şehidin cenazesi, ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na götürüldü. Şehit Day’ın cenazesi, hava yoluyla Trabzon’a uğurlandı.
TRABZON’DAN UĞURLANACAK
Şehit Day’ın Trabzon’da Karşıyaka Mahallesi’nde oturan ailesine acı haber, yetkililer tarafından verildi. Day’ın şehit olduğu haberini alan şehidin akrabaları ve komşuları da eve geldi. Şehidin ailesinin oturduğu apartmana ve sokağa Türk bayrakları asılırken cenazesi, bugün kent merkezinde düzenlenecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
Öte yandan Batman’ın Beşiri ilçesinde de silahı kazara ateş alan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.