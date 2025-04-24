Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Irak'tan acı haber

Irak'tan acı haber

04:0024/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Berat Mecit Day
Berat Mecit Day

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde önceki gün ağır yaralanan Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin cenazesi bugün Trabzon'da düzenlenecek törenle uğurlanacak.

Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesi'nde 22 Nisan’da terör örgütü mensuplarının saldırısında ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. MSB’den yapılan açıklamada, Uzman Onbaşı Day’ın, Işıklı Sahra Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.


ŞIRNAK’TA TÖREN

Şehit Day için Şırnak’ta tören yapıldı. 23. Piyade Tümen Komutanlığı’ndaki törende, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu. İl Müftüsü Orhan Örnek tarafından dua edilmesinin ardından şehidin cenazesi, ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na götürüldü. Şehit Day’ın cenazesi, hava yoluyla Trabzon’a uğurlandı.


TRABZON’DAN UĞURLANACAK

Şehit Day’ın Trabzon’da Karşıyaka Mahallesi’nde oturan ailesine acı haber, yetkililer tarafından verildi. Day’ın şehit olduğu haberini alan şehidin akrabaları ve komşuları da eve geldi. Şehidin ailesinin oturduğu apartmana ve sokağa Türk bayrakları asılırken cenazesi, bugün kent merkezinde düzenlenecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Öte yandan Batman’ın Beşiri ilçesinde de silahı kazara ateş alan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.


#Irak
#Pençe-Kilit
#Berata Mecit Day
#şehit
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AFAD son depremler 24 Nisan 2025: İstanbul'da son dakika deprem kaç büyüklüğünde oldu? Anlık deprem sorgulama