Şehit savcıyı dualarla andık

DHKP-C’li teröristler tarafından 10 yıl önce İstanbul Adalet Sarayı’ndaki makam odasında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, görev yaptığı adliyede düzenlenen törenle anıldı. İstanbul Adalet Sarayı atrium alanında gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törene, şehit savcının babası Hakkı Kiraz başta olmak üzere Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, başsavcı vekilleri, hakim, savcı ve avukatlar ile adliye personeli katıldı.





ADALETLE GEÇEN BİR ÖMÜR

31 Mart 2015'te şehit edilen Savcı Kiraz’ın, adaleti temsil eden, görevini hakkıyla yerine getiren, milletin vicdanı olan bir vatan evladı olduğunu dile getiren Adalet Bakanı Tunç, “Görevini her daim ciddiyet ve sorumluluk içinde yerine getirdi. Hukuka ve adalete bağlılığıyla örnek oldu. Kendisi bir ömür adaletle, adalet için yaşadı ve adalet uğruna şehadete yürüdü. Biz onu, hukukun üstünlüğüne olan inancıyla hatırlıyoruz. Her daim vatan ve millet sevgisiyle, çalışkanlığıyla hatırlıyoruz. Hak namına zalimlere asla taviz vermeyişiyle, dik duruşuyla hatırlıyoruz” diye konuştu.





MÜCADELEMİZ DAHA DA GÜÇLENDİ

Acılarının ilk günkü gibi tazeliğini koruduğunu belirten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek de Kiraz'ın vatan sevgisi ve adalete olan bağlılığının, terörün karanlık yüzüne vurulmuş en güçlü tokat olduğunu vurguladı: “Merhum savcımız hayatı boyunca hukukun adil bir şekilde işlemesi ve adaletin sağlanması için çalıştı. Onun bu görev aşkı ve kararlığı hiçbir tehdit, hiçbir hain girişimle yok edilemez. Hainlerin alçakça saldırısı mücadelemizi daha da güçlendirmiştir. Terör ne kadar karanlık ve acımasız olursa olsun, hukukun üstünlüğü ve milletimizin adalete olan inancına zarar veremeyecektir.”





Şehit edildiği odaya karanfil

Atrium alanındaki törenden sonra Savcı Kiraz’ın şehit edildiği 6’ncı kattaki makam odasına çıkıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başsavcı Akın Gürlek, baba Hakkı Kiraz ve beraberindekiler, şehit savcının fotoğrafının bulunduğu çalışma masasına karanfil bıraktı. Odada Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi. Şehit savcının babası Hakkı Kiraz, “31 Mart gününün bizim hayatımızda çok önemli bir yeri var. Hiç hüzünlü değilim. Bugün benim onur günüm, gurur duyduğum bir gün. Bu millet uğruna bir can değil, bin canımız feda olsun." dedi.



