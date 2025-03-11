AYM’den hakim ve savcı yardımcılığı kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), hakim ve savcı yardımcısı kadrolarının ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini iptal etti. Anayasa Mahkemesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, CHP, “Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesi ile Bazı Kadroların İptal Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.
9 AY SONRA YÜRÜRLÜKTE
Başvuruyu esastan inceleyen Yüksek Mahkeme, Kararname'nin, Adalet Bakanlığı’na ilişkin, hakim ve savcı yardımcısı kadrolarının ihdas edilmesine yönelik hükümlerini iptal etti. İptal hükmü, 9 ay sonra yürürlüğe girecek. AYM'nin gerekçesinde, Anayasa’ya atıfta bulunarak, münhasıran kanunla düzenlenmesi gereken konular arasında yer alan hâkim ve savcıların statülerine ilişkin değişikliklerin, yürütme organının düzenleme yetkisinin dışında olduğuna karar verdi. AYM, söz konusu düzenlemenin anayasaya aykırı olduğuna hükmederek iptaline karar verdi.