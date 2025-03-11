Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
AYM’den hakim ve savcı yardımcılığı kararı

AYM’den hakim ve savcı yardımcılığı kararı

Oğuzhan Ürüşan
04:0011/03/2025, Salı
G: 11/03/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Anayasa Mahkemesi (AYM), hakim ve savcı yardımcısı kadrolarının ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini iptal etti. Anayasa Mahkemesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, CHP, “Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesi ile Bazı Kadroların İptal Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

9 AY SONRA YÜRÜRLÜKTE

Başvuruyu esastan inceleyen Yüksek Mahkeme, Kararname'nin, Adalet Bakanlığı’na ilişkin, hakim ve savcı yardımcısı kadrolarının ihdas edilmesine yönelik hükümlerini iptal etti. İptal hükmü, 9 ay sonra yürürlüğe girecek. AYM'nin gerekçesinde, Anayasa’ya atıfta bulunarak, münhasıran kanunla düzenlenmesi gereken konular arasında yer alan hâkim ve savcıların statülerine ilişkin değişikliklerin, yürütme organının düzenleme yetkisinin dışında olduğuna karar verdi. AYM, söz konusu düzenlemenin anayasaya aykırı olduğuna hükmederek iptaline karar verdi.



#AYM
#Hakim
#Savcı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul sahur vakti 12 Mart 2025: İstanbul'da sahur saat kaçta? Sabah ezanı saatleri