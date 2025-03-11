AYM’den hakim ve savcı yardımcılığı kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), hakim ve savcı yardımcısı kadrolarının ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini iptal etti. Anayasa Mahkemesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, CHP, “Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesi ile Bazı Kadroların İptal Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.