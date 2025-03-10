AYM’de hızlı karar dönemi

Vatandaşlara 2012 yılında Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuru hakkı tanınmasından bu yana başvuruların sayısında büyük bir artış yaşandı. Ancak bu durum, mahkemenin iş yükünü artırırken, karar süreçlerinde de ciddi gecikmelere yol açtı.

BİR YILA DÜŞEBİLİR

AYM verilere göre, mahkemenin karar alma süresi ortalama 2 yıl 6 ay 27 gün olarak kaydedildi. 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, bireysel başvuruların etkinliğini artırmak için yeni düzenlemeler yapılacak. Yapılacak düzenleme ile AYM karar sürecinin 1 yıla kadar düşürülmesi planlanıyor.

YAPAY ZEKA KULLANILACAK

Yapılması planlanan reform stratejileri kapsamında ilk sırada, mahkemenin kurumsal kapasitesinin artırılması yer alıyor. AYM’nin mevcut iş yükünü daha hızlı ve etkili şekilde yönetebilmesi için personel sayısı artırılacak. Bunun yanı sıra, dijital arşivleme, yapay zeka destekli ön inceleme sistemleri ve elektronik başvuru süreçlerinin iyileştirilmesi gibi teknolojik altyapının güçlendirilecek. Bu sayede başvuruların ön değerlendirme aşamasında daha hızlı ele alınabileceği vurgulanıyor.

KRİTERLER NETLEŞİYOR

Dosya yükünün iyileştirilmesi kapsamında, kabul edilebilirlik kriterlerinin netleştirilmesi de gündemde. Bireysel başvuru sürecinde gereksiz veya hatalı başvuruların önüne geçmek için, vatandaşlara yönelik rehber niteliğinde belgelerin hazırlanması planlanıyor. Ayrıca, hukukçular ve kamu görevlileri için eğitim programları düzenlenerek, başvuru süreçlerine dair farkındalığın artırılması hedefleniyor. Böylece, mahkemeye gelen başvuruların daha sağlıklı değerlendirilmesi ve sürecin hızlanması amaçlanıyor.







