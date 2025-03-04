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Beraat sakız ve pet şişeye takıldı

Beraat sakız ve pet şişeye takıldı

Oğuzhan Ürüşan
04:004/03/2025, Salı
G: 4/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Arşiv.

İzmir’de görülen otomobil hırsızlığı davasında, sanık hakkında verilen beraat kararı bozuldu.

Oto yıkamadan çalınan otomobil, seyir halinde başka bir araca çarpıp kaçmış, araç 1 gün sonra kapıları kilitli ve plakası değiştirilmiş şekilde bulunmuştu. Kazaya karışan tanıklardan biri, kendisine çarpan kişinin sanık olarak gözaltına alınan kişi olup olmadığından emin olmadığını belirtince, mahkeme “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi gereği sanığın beraatine hükmetti. Dosyayı inceleyen Yargıtay, soruşturmanın eksik yapıldığı değerlendirmesinde bulundu. Olay sırasında güvenlik görevlisi olarak çalışan bir tanığın, sanığı teşhis ettiği, bu tanığın ifadesinin alınmasının şart olduğu kaydedildi. Ayrıca çalınan otomobilde bulunan pet şişe, sakız ve gömlekten DNA örneği alınıp sanık ve diğer şüphelilerle karşılaştırılması gerektiği vurgulandı. Otomobili kullanan kişinin belirlenmesi için kamera kayıtlarının incelenip Adli Tıp’tan rapor alınması istendi. Tüm bu eksiklikler nedeniyle Yargıtay, sanık hakkında verilen beraat kararını bozdu. Dosya yerel mahkemeye geri gönderildi. 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi, Yargıtay’ın belirttiği delilleri tamamlayıp sanığı yeniden yargılayacak.




#Otomobil Hırsızlığı
#Hırsızlık
#Mahkeme

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