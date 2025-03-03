24 milyon liralık vurgun: Sanığa 157,5 yıl hapis

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2022'de, ev hayvanları maması ve ilaçları üzerine şirket kuran M.A. ve Volkan A. kardeşlerin kar vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla çalışma başlattı. Dolandırıldıklarını öne süren 32 kişinin başvurusuyla, 2 kardeş takibe alındı. İncelemelerde kardeşlerin, kurdukları şirkette ürünlerini satanlara yüzde 20 ile 40 aralığında kar payı vereceklerini ileri sürüp, sermayelerine ortak ettikleri tespit edildi. Dolandırıcılık yaptıkları belirlenen M.A. ve Volkan A., evlerine düzenlenen baskınla yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda senet, sözleşme, doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. İncelemelerde, alınan ifadelere göre, toplamda 64 kişinin 24 milyon TL dolandırıldığı belirlendi. Şüpheli 2 kardeş tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.