Dolandırıcılığa karşı cepte yeni dönem

Cep telefonu üzerinden dolandırıcılığı ve işlenen diğer suçları önlemek için “GSM hattı” kullanımı yeniden düzenleniyor. 10. Yargı Paketi’yle GSM hattını bir başkasına kullanması için veren kişiye 5 bin lira ceza kesilecek. Türk vatandaşının en fazla 3 hattı olabilecek.
Meclis gündemine alınacak 10'uncu Yargı Paketi ile GSM hattı üzerinden işlenen suçlara yeni yaptırımlar gelecek. GSM aboneliği ancak çipli kimlikle yapılabilecek. Türk vatandaşları en fazla 3, yabancı uyruklular en fazla 1 GSM hattına sahip olabilecek. Yabancıların GSM hattı aboneliği için fotoğraf, yüz tanıma veya parmak izi doğrulma zorunluluğu getirilecek.
BAŞKASINA VERİLEN HATTA 5 BİN LİRA CEZA
GSM hattını bir başkasına kullanması için veren kişiye 5 bin lira idari para cezası kesilecek. Birinci dereceden aile bağı olan kişilerde bu şart, birey 18 yaşından küçükse aranmayacak. Yani çocuklar 18 yaşına gelene kadar ailelerinin çıkardığı hattı kullanabilecek.
DOLANDIRICILIK İÇİN KULLANILAN HATLAR İPTAL
Dolandırıcılık suçlarında kullanıldığı belirlenen hatların bağlantısı kesilecek. Ayrıca operatör şirketleri, yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında istenen bilgi veya belgeleri 10 gün içinde iletmek zorunda olacak. Aksi takdirde idari para cezası uygulanacak.
Hırsızlığa karşı ek tedbir
- Paket ile bilişim suçlarına yönelik yeni düzenlemeler ve cezalar da getirilecek. Bilişim sistemi üzerinden hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarına konu olan paranın başka hesaba aktarılması halinde, paranın aktarıldığı hesap mahkeme veya savcı talimatıyla 3 güne kadar askıya alınacak. Bankalardan istenen bilgilerin, 10 gün içinde gönderilmesi zorunlu hale getirilecek.
ATM kayıtları 2 yıl saklanacak
- ATM kameralarından yüz kapatılarak işlem yapılması nedeniyle failin tespit edilememesinin önüne geçilecek. ATM kameralarından yüz görüntüsünün tespit edilememesi halinde işlem yapılmayacak. ATM kamera kayıtlarına ulaşılamaması durumunda bankalara idari yaptırım gelecek. ATM kamera kayıtlarının saklanma süresi 6 aydan 2 yıla çıkarılacak.
Hesaba yüz tanıma
- Elektronik ödeme kuruluşları mevzuatı da değişecek. Müşteriler hesaplarına biyometrik yöntemlerle belirlenen özel kimlik tanıma sistemleriyle ulaşacaklar. Bu kapsamda elektronik ödeme kuruluşları müşterilerinin kimlik bilgilerini tanımlarken, "fotoğraf", "yüz tanımlama" ve "parmak izi doğrulaması" gibi özel izinle hesaba erişilmesi sağlanacak.