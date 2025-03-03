Dolandırıcılığa karşı cepte yeni dönem

Paket ile bilişim suçlarına yönelik yeni düzenlemeler ve cezalar da getirilecek. Bilişim sistemi üzerinden hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarına konu olan paranın başka hesaba aktarılması halinde, paranın aktarıldığı hesap mahkeme veya savcı talimatıyla 3 güne kadar askıya alınacak. Bankalardan istenen bilgilerin, 10 gün içinde gönderilmesi zorunlu hale getirilecek.