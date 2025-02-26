ATM'lerde ve telefon aboneliklerinde yeni dönem: Yüzü gözükmeyen para çekemeyecek

4.Yargı Reformu Strateji Belgesi , banka ve finans kuruluşlarının görev ve yetkilerini genişleterek sorumluluklarını artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda, ATM’lerde yüz tanıma sistemi zorunlu hale getirilecek, çipli kimlik doğrulaması olmadan banka hesapları açılamayacak ve tüm telefon abonelikleri sıkı kurallara tabi tutulacak. Ayrıca, adli soruşturmalarda bilgi paylaşmayan banka ve operatörlere idari para cezası uygulanacak.





Bilişim suçlarıyla daha etkin mücadele edilecek





Toplam 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetten oluşan Yargı Reformu Strateji Belgesi, vatandaşların yargı hizmetlerinden en adil ve etkin şekilde yararlanmasını amaçlıyor. Temel hak ve özgürlüklerin korunması, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması ve daha güvenilir bir adalet sisteminin oluşturulması hedefleniyor.





Banka ve telefon aboneliklerinde yeni düzenlemeler





Belgenin Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Artırılması başlığı kapsamında, banka ve finans kuruluşları ile telefon abonelikleri için yeni düzenlemeler getirilecek. Bankacılık ve bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarına yönelik önlemler artırılacak. Banka ve finans kuruluşlarına, adli soruşturmalarda talep edilen bilgileri süresinde paylaşmamaları durumunda idari para cezası uygulanacak.





Ayrıca, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçlarda ilgili hesaplar belirli bir süre askıya alınacak. Suça konu menfaatler, Cumhuriyet Savcılığı tarafından doğrudan el konularak mağdura iade edilebilecek.





ATM kameralarına yüz tanıma şartı





Yeni düzenlemeler kapsamında, ATM güvenlik kameralarında yüz görüntüsü tespit edilemeyen kişiler, işlem yapamayacak. ATM cihazlarının güvenlik kameralarının en az iki yıl süreyle kayıt tutması zorunlu hale getirilecek. Ayrıca, çipli kimlik belgesi doğrulanmadan yeni banka hesapları açılamayacak.





Telefon aboneliklerinde güncellenme ve kısıtlama





Dolandırıcılıkla mücadele kapsamında telefon abonelikleri için kimlik doğrulama şartları sıkılaştırılacak. Tüm abonelik kayıtları güncellenecek, belirlenen süre içinde güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.





Vatandaşlar en fazla üç, yabancılar ise en fazla bir mobil haberleşme hattına sahip olabilecek. Dolandırıcılık suçlarında kullanıldığı belirlenen hatların bağlantısı kesilecek. Ayrıca, operatör şirketleri, yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında istenen bilgi veya belgeleri 10 gün içinde iletmek zorunda olacak, aksi takdirde idari para cezası uygulanacak.







