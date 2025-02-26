Emlak Konut'un "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nın detayları belli oldu

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un dün duyurduğu kampanyanın detaylarını açıkladı. Yılmaz, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için peşinatsız veya düşük peşinat koşullarıyla düzenlenen Kazançlı Yatırım Kampanyası’nın İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 projeyi kapsadığını duyurdu. Vatandaşlara 3 farklı finansman modeli sunduklarını belirtti.
Türkiye’nin en büyük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Emlak Konut GYO, 25 projesini kapsayan “Kazançlı Yatırım Kampanyası”nı duyurdu.
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, düzenlendiği basın toplantısında kampanyanın detaylarını açıkladı. Emlak Konut olarak üç farklı finansman modeli geliştirdiklerini belirten Yılmaz, İstanbul’da 6 milyon TL’den başlayan fiyatlarla ev sahibi olma imkânı sunduklarını dile getirdi.
2024’Ü BAŞARIYLA TAMAMLAYAN EMLAK KONUT’UN 2025 HEDEFİ DE BÜYÜK
Yılmaz, Emlak Konut Genel Müdürlüğü’nde düzenlediği basın toplantısında 2024 yılındaki başarıları ve 2025 hedeflerine yer verdi.
TÜİK verilerine göre 2024 yılında 1,5 milyon konut satışı olduğunu hatırlatan Yılmaz, “Bu büyüme, konut sektöründe yeni taleplerin oluşacağı anlamına gelmektedir” dedi.
Bu yıl içinde 45 yeni ihalenin yapılmasını planladıklarını belirten Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:
EMLAK KONUT’UN “KAZANÇLI YATIRIM KAMPANYASI” İÇİN SUNULAN 3 FİNANSMAN MODELİ
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki birbirinden değerli 25 projeyi kapsayan “Kazançlı Yatırım Kampanyası”nın detaylarını şu şekilde dile getirdi:
Yasir Yılmaz, Kazançlı Yatırım Kampanyası ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için sunulan 3 farklı finansman modelini anlattı;
Leasing destekli finansman modelinde, peşinat ödemeden veya tercih ettiğiniz peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için finansman imkânı sağlanıyor. Bu sayede, ödeme planınızı bütçenize göre esnek bir şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Ayrıca 120 aya kadar da vade imkânı da sunulmaktadır.