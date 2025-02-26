Antep fıstık ezmesi ve Isparta gülyağı Avrupa Birliği'nde tescilleniyor

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Zeki Durak, yerel değerlerin uluslararası alanda korunması ve markalaşması için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Başkan Durak,

“Yerel değerlerimizi uluslararası alanda markalaştırma çalışmalarımızı sürdürüyoruz”