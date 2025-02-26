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Antep fıstık ezmesi ve Isparta gülyağı Avrupa Birliği'nde tescilleniyor

Antep fıstık ezmesi ve Isparta gülyağı Avrupa Birliği'nde tescilleniyor

10:2826/02/2025, Çarşamba
G: 26/02/2025, Çarşamba
DHA
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Karar, Resmî Gazete'de yayımlandı.
Karar, Resmî Gazete'de yayımlandı.

Antep fıstık ezmesi ve Isparta gülyağı, Avrupa Birliği'nde (AB) tescil edilmek üzere Resmî Gazete'de yayımlandı. Üç aylık itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından, her iki ürün de AB'de tescil edilerek koruma altına alınacak.

Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.


Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Zeki Durak, yerel değerlerin uluslararası alanda korunması ve markalaşması için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Başkan Durak,
“Yerel değerlerimizi uluslararası alanda markalaştırma çalışmalarımızı sürdürüyoruz”
dedi.

Durak, Türkiye'nin 30 ürünün AB'de tescil edildiğini, ayrıca 8'i ilan aşamasında olmak üzere toplam 79 başvurunun sürecinin devam ettiğini söyledi.



#Isparta
#Gül yağı
#Antep Fıstığı
#AB

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