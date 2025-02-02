Silifke’nin yoğurduna işaret

Türkülerimize konu olan Silifke yoğurdu Avrupa Birliği’nden (AB) coğrafi işaret tescili alarak AB coğrafi işaretli otuzuncu ürün oldu. Bundan üç yıl önce de ülkemizde coğrafi işaretli ürün statüsünde tescil edilerek koruma altına alınmıştı. Her iki tescil başvurusu da Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılmıştı. Yörük kültürünün önemli lezzetleri arasında yer alan bu lezzet Avrupa sofralarında yer bulacak. Bu yoğurdun farkı kullanılan sütün özelliğinden kaynaklanır. Esas olarak keçi sütünden üretilir. Ancak keçi sütünün azaldığı dönemlerde keçi sütüne ilave olarak yüzde 80 inek sütü karışımı kullanılır. Toprak kaplarda veya bakraç ya da helke de denilen çingillerde mayalanan fermente süt ürünüdür. Satışı da aynı kaplarda yapılır.

Üretiminde sütü kullanılan keçi yöresel olarak karakeçi olarak da isimlendirilen kıl keçisidir. Bu keçi yüksek rakımlı ormanlık alanlarda, diğer süt hayvanlarının (koyun ve inek) beslenemediği bitkiler ile beslenir. Sütündeki kuru madde ve yağ muhtevasından dolayı kıvamlı bir yoğurt elde edilir. Ağızda kremsi bir his bırakır. Rengi de inek sütüne göre daha beyazdır. Odun ateşinde kaynatılan bu süt tütsü aromasına sahiptir. Bu aroma endüstriyel üretimde kaynatma işleminin kızgın buhar ile yapılması nedeniyle oluşmaz. Süt uzun süre kaynatılarak kokular uzaklaştırılır. Sütün karakteristik aroması olan mumsu aroma sütte tutulur. Aroma maddeleri keçilerin yediği aromatik bitkilerden gelir.

Metan gazını azaltan yapraklar

Menengiç ve sumak yaprağının metan emisyonunu yüzde 20 oranında azalttığı tespit edildi. TÜBİTAK destekli çalışma Türk bilim adamları tarafından yapıldı. Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Adem Kamalak, Doç. Dr. Çağrı Özgür Özkan, Doç. Dr. Hayrettin Karadöl’ü bu önemli çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz. Ağaç yapraklarının özellikle sumak ve menengiç yapraklarının rasyona yüzde 10 gibi girilmesi neticesinde gerçekten de metanı düşürdüğünü gördüklerini belirten Prof. Kamalak’a göre, hemen hemen aynı sonucu veren bu iki yaprağın kurutulup hayvanların mevcut yemlerine yüzde 10 oranında katılması gerekiyor.

Tarım gençlerle yükseliyor

Tarım alanında çalışmalar yapmak isteyen gençlere destek vermek amacıyla İzmir Ticaret Borsası tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen “Tarım Gençlerle Yükseliyor Fikir Yarışması”nın sonuçları belli oldu. Akıllı Tarım’da Hakan Nar’ın “Çeltik Bitkisinde İnsansız Hava Aracı ve Derin Öğrenme Kullanılarak Yabancı Ot Tespiti”, Çevre Dostu Tarım’da Çağrı Ünlü’nün “Tarım İşletmelerinde Karbon Ayak İzi Azaltım Stratejileri: Bir İyi Tarım Tesisi Örnek Uygulaması”, Bitkisel ve Hayvansal Üretim’de Duygu Şükran Akın’ın “Fosfor ve Azotca Zengin Gıda Fabrikası Atık Su Polimerlerinin Biyoremediasyola Elde Edilen Biyostimülantın Tohum Kaplama Teknolojisinde Kullanılması” konulu proje fikri birinciliğe layık görüldü. Akıllı Tarım kategorisinde Yasin Karaca’nın “Smellcontrol”, Gazi Arık’ın “Agroppm (Agro Plant Protection Machine)” projeleri mansiyon kazandı.

Taklit-tağşiş listesi yenilendi

Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine yeni ürünler eklendi. Tarım ve Orman Bakanlığının güncellediği listede sağlıksız ve bozuk ürün sayısı 950 oldu. Listedeki ürünlerde kanatlı eti, sakatat ve tek tırnaklı tespiti ile taklit, tağşiş ve bitkisel yağ tespiti gibi birçok uygunsuzluk yer aldı. Listeye yeni eklenen kağıt kebabı ile dana sucuk ve kıymada kanatlı eti, kekikte yabancı madde, bitkisel karışım sıvı yağda gıdada kullanımına izin verilmeyen boya, taze çeşnili eritme peynirinde “natamisin” ve bitkisel karışımlı macunda ilaç etken maddesi tespit edildi. Önceki güncellemede dana kıymada tek tırnaklı eti, bitki karışımlı çikolatada ilaç etken maddesi tespit edilirken, geleneksel tereyağında bitkisel yağ, sumakta gıda boyası ve baklavada yer fıstığı bulunmuştu.

GÖZÜME TAKILANLAR

Beklenen Tahin Kitabı

Ketebe Yayınları tahin ile ilgili dünyanın ilk ve tek kitabını geçtiğimiz yıl İngilizce olarak “The Book of Tahini” adıyla yayınlamıştı. Türkçe versiyonu beklenen Hüseyin Çelik imzalı 152 sayfalık prestij eserde Mezopotamya’daki antik kökenlerinden dünya mutfaklarına yayılan, süslediği her yemeğe bir tutam sihir katan 5 bin yıllık lezzetin hikayesi anlatılıyor.

Ette fahiş fiyat tedbiri

Et ve Süt Kurumu ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için yaklaşık 40 bin canlı hayvan tedarik edeceğini duyurdu. TİGEM işletmelerinde hazır bulunan canlı kasaplık hayvanların yanısıra ramazan ayına kadar yaklaşık 40 bin canlı hayvan tedariki yapılacak. Kesimi yapılan hayvanlar PERDER üyesi marketlere ve Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine ulaştırılacak.

Metro’dan 5 yeni ürün

“Metro Chef” markasıyla taze balık reyonundaki ürün çeşitliliğini artıran Metro Türkiye, marine karides, marine karışık deniz ürünleri, marine füme çiroz uskumru, marine füme ahtapot ve marine füme midyeden oluşan beş yeni çeşidi ürün portföyüne ekledi. Meşe dumanında fümelenerek tüketime hazır hale getirilen bu ürünler şefler için de pratik çözümler sunuyor.

Badem ezmesi

“Edirne badem ezmesi”nin Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili alması için başvuru yapılacak. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ürünün tescili için çalışma başlattı. İçindeki badem oranı yüzde 37,5 olarak belirlenen ürün 2019 yılında Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil aldı. Tarihi Osmanlı saray mutfağına dayanır. Yörede yabani olarak yetişen sert kabuklu ve tombul bademlerin kurutularak öğütülmesi ve şerbetle karıştırılmasıyla elde ediliyor. Bademler sıcak suyla haşlanır ve kahverengi kabuğu soyulup 70ºC’lik fırınlarda kurutulur. Kurutulan bademler partikül büyüklükleri 1-5 mm olacak şekilde öğütücüde öğütülür. Beyaz şeker, su ve asitlik düzenleyici krem tartar bir kazanda karıştırılır ve 120 ºC’ye kadar kaynatılarak şerbet haline getirilir. Şerbetin içine öğütülmüş badem katılarak badem ezmesi hamuru elde edilir. Badem ezmesi hamuru, mermer tezgâhlara boşaltılarak soğumaya bırakılır. Soğuyan ezme hamuru, elle yoğrularak uzun ince rulolar haline getirilir, silindir şeklinde olacak biçimde bıçakla kesilir. Bristol karton kutu içine yağlı kâğıt konulduktan sonra kutuya dizilip ambalajlanmak suretiyle satışa hazır hale getirilir. Sıcak havalarda serin ve kuru, soğuk havalarda ise oda sıcaklığında ve rutubetsiz ortamda muhafaza edilir.







