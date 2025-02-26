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Sahte MİT görevlisi dolandırıcı suçüstü yakalandı

Sahte MİT görevlisi dolandırıcı suçüstü yakalandı

20:3726/02/2025, الأربعاء
AA
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Antalya'da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı.
Antalya'da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı.

Antalya'da ekipler, kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan bir kişinin iki kişiyi 475 bin lira dolandırması ve evlerinin bir emlakçı aracılığıyla satımı için baskı yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda mağdurlardan evin bedeli olan 2 milyon 500 bin lirayı elden almaya gelen şüpheli sahte MİT'çi suçüstü yakalandı.

Antalya'da kendisini
MİT görevlisi
olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre,
Asayiş Şube Müdürlüğü
ekipleri, kendisini
MİT görevlisi
olarak tanıtan bir kişinin iki kişiyi 475 bin lira
dolandırması
ve evlerinin bir emlakçı aracılığıyla satımı için baskı yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Suçüstü yakalandı

Düzenlenen operasyonda mağdurlardan evin bedeli olan 2 milyon 500 bin lirayı elden almaya gelen şüpheli S.K. suçüstü yakalandı.

Şüphelinin cep telefonu ve sim kartına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. nitelikli
dolandırıcılık suçu
ndan tutuklandı.


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