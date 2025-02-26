Taksicilerin kâbusu olan dolandırıcı yakalandı

Olay, 26 Ocak 2025 Pazar günü sabah saatlerinde Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Mahallesinde, bir restoran önünde Özcan Keskin'in bir restoran önünden taksisine binen iki adam dolaşmak istediklerini söyledi. Bir süre dolaştıktan sonra çorba içmeye giden şahıslar taksici ile birlikte restorana girmiş ve bir süre sonra taksiye binen şahıslardan Turgay A, taksi sürücüsüne kız arkadaşına para göndereceğini ve bin 800 TL vereceğini söylemişti. Taksi şoförü Özcan Keskin, kabul ederek telefonu verirken şahıs, taksicinin hesabından banka uygulamasını kullanarak Ç.Y. isimli bir kadına 190 bin lira ve bir araç kiralama uygulamasına ise 45 bin lira toplam 235 bin lira göndermişti. Eve döndükten sonra dolandırıldığı anlayan taksi şoförü Keskin savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmuştu.