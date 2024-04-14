Türk Hava Yolları (THY), AJet ve Pegasus'un İstanbul'dan Tahran ve İsfahan'a giden uçakları, Türkiye'den çıkmadan İstanbul'a geri çağırıldı.
İran'ın İsrail'e hava saldırısı başlatması üzerine İsrail, 13 Nisan gece geç saatlerden itibaren hava saldırılarını karşılıklı hale getirdi.
NE OLMUŞTU?
İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi öldü.
Saldırıdan günler sonra beklenen İran’ın misillemesi bu gece başladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, "İsrail’e onlarca füze ve insansız hava aracıyla (İHA) operasyon başlattık" açıklamasında bulundu.