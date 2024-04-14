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THY, Pegasus ve AJet uçakları geri çağırdı: Seferler iptal ediliyor

İran, İsrail'in Şam'daki konsolosluk binasını bombalamasının ardından İHA'larla misilleme saldırısı başlatması sonrası havayolu şirketleri seferlerini iptal etmeye başladı.

00:42 - 14/04/2024 Pazar
Güncelleme: 01:02 - 14/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Türk Hava Yolları uçakları geri döndü.
Türk Hava Yolları uçakları geri döndü.

Türk Hava Yolları (THY), AJet ve Pegasus'un İstanbul'dan Tahran ve İsfahan'a giden uçakları, Türkiye'den çıkmadan İstanbul'a geri çağırıldı.

İran'ın İsrail'e İHA'larla saldırı başlattığını duyurmasının ardından, THY'nin İstanbul'dan Tahran ve İsfahan'a giden uçakları, Türkiye'den çıkmadan İstanbul'a geri çağırıldı.

İran'ın İsrail'e hava saldırısı başlatması üzerine İsrail, 13 Nisan gece geç saatlerden itibaren hava saldırılarını karşılıklı hale getirdi.

THY, AJet ve Pegasus’un bölgeye olan uçaklarının geri döndüğünü açıkladı. Irak ve Lübnan hava sahalarını uçuşlara kapattı.

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi öldü.

Saldırıdan günler sonra beklenen İran’ın misillemesi bu gece başladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, "İsrail’e onlarca füze ve insansız hava aracıyla (İHA) operasyon başlattık" açıklamasında bulundu.



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#İran
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