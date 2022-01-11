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İSTANBUL

Irkçı kardeşlik: Kim bu faşistler

Mülteci üzerinden artık ‘çift taraflı’ provokasyonlar yürütülüyor. “Ataman Kardeşliği” adı altında örgütlenen ırkçı bir grup sokak ortasında mültecileri darp edip görüntülerini yayınlıyor. Adana’da ise kendilerine “515 Haşimi” diyen bazı Suriyeliler sokakta sopa ve bıçaklarla dolaşıp poz veriyor. Kışkırtmaların sonuncusu Esenyurt’ta gerçekleşti. Görgü tanıklarının ifadesine göre 5 kişilik grup iki Filistinliden sigara istedi. “Yok” cevabı alınca bıçak çekip kovaladı. 5 kişi bir anda kalabalıklaştı ve “Suriyelileri istemiyoruz” diye bağırarak mültecilere ait işyerlerini taşladı. Bir dönerci, saldırganların kendisinden döner bıçağını istediğini ama vermediğini anlattı.

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Yusuf Özdemir Yeni Şafak
Irkçı kardeşlik: Kim bu faşistler
Sosyal medya üzerinden örgütlenen ve kendilerine “Ataman Kardeşliği” adını veren bir grup ırkçı tahrike hız verdi.

Son 1 haftada Aydın, Adana ve İstanbul’da Suriyelilerle Türk vatandaşlarını karşı karşıya getirecek provokasyonlara imza atıldı. Adana’da bir grup Suriyelinin ellerinde sopa ve bıçaklarla sokaklarda gezerken çekilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntüleri paylaşan Suriye uyruklu şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Görüntüleri paylaşan gruptakiler kendilerine “515 Haşimi” adını veriyor. Suriyeliler 515 sayısının milliyetçi Arap Aşiretlerini sembolize ettiğini, ancak gruptakilerin bahse konu aşiretlerle bağlantısı olmadığını ifade ediyor. Ayrıca Suriyeliler de grubun tahriklerinin endişe verici olduğunu belirtiyor.

İstanbul Esenyurt’ta ırkçı bir grup, Suriyelilerin iş yerlerine kaldırım taşlarıyla saldırdı. Polisin, saldırı düzenlenen pasaj önündeki bekleyişi sürüyor.
İstanbul Esenyurt’ta ırkçı bir grup, Suriyelilerin iş yerlerine kaldırım taşlarıyla saldırdı. Polisin, saldırı düzenlenen pasaj önündeki bekleyişi sürüyor.

Esenyurt'taki olaylarla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama: Yedi gözaltı var
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Esenyurt'taki olaylarla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama: Yedi gözaltı var

NEFRETİ KÖRÜKLÜYOR

  • Adana’nın ardından bir görüntü de Aydın’dan geldi. Daha önce Esed rejimini destekleyen paylaşımlarda bulunan 2 Suriyeli, sosyal medyadan Türkiye ve Türk kadınlarına küfretti. Gözaltına alınan 2 provokatör sınır dışı edilse de Türkiye’deki sığınmacı karşıtları bu görüntüleri sosyal medyada nefreti körüklemek için etkili şekilde kullandı. Son provokasyon ise İstanbul Esenyurt’ta sahnelendi. Önceki akşam Bağlarçeşme Mahallesinde “sigara isteme” tartışması ile başladığı iddia edilen kavga, bir anda lince dönüştü. Kalabalık bir grup, Suriyelilere ait iş yerlerinin bulunduğu pasaja taşlarla saldırdı.

İşte provokasyon anı...
İşte provokasyon anı...

Adana’da kendilerine “515 Haşimi” adını veren grubun arabaları...
Adana’da kendilerine “515 Haşimi” adını veren grubun arabaları...

PASAJA BASKIN

Görgü tanıklarının anlatımları provokasyonu açık şekilde gözler önüne serdi. İddialara göre olay şöyle gelişti: 5 kişilik bir grup Filistinli olduğu iddia edilen 2 gençten sigara istedi. “Sigaramız yok” yanıtını alınca da bıçak çekti. Ardından Filistinli gençler korkup Suriyelilerin iş yerlerinin bulunduğu pasaja sığındı. Daha sonra 5 kişi olan grup bir anda organize olarak çok daha kalabalık şekilde, ellerine aldıkları taşlarla “Suriyelileri istemiyoruz” diye bağırarak pasaja saldırdı. Yaşanan olay polisin müdahalesiyle sona erdi. Sorumlular gözaltına alındı. Polis, pasaj ve çevresinde nöbet tutmaya başladı.

İçişleri'nden Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgayı siyasete alet eden Ümit Özdağ'a yanıt: Yazıklar olsun
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İçişleri'nden Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgayı siyasete alet eden Ümit Özdağ'a yanıt: Yazıklar olsun

Kim bu faşistler?

  • Sosyal medya üzerinden örgütlenen ve kendilerine “Ataman Kardeşliği” adını veren bir grup ırkçı da tahrike hız verdi. Sembol olarak gamalı haç kullanan gruptakiler, Suriyeli ve diğer sığınmacılara sokak ortasında saldırıp bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşıyor. Gruptakiler, yeni saldırıların da sinyalini veriyor.

Sorunu özellikle kaşıyanlar var

Esenyurt esnafı, özellikle son 1 ayda bu tür olayların arttığını dile getirdi. Bazı grupların organize şekilde mülteciler konusunu kaşıdığı ve bu durumun yerli halkı da etkilediği kaydediliyor. Çevre sakinleri “Bu sorun patlamaya hazır bir bomba gibi. Karışıklık çıkarmak isteyenler sürekli bu konuyu kaşıyor. İnsanlarımıza kin ve nefret aşılıyorlar. Devletimizin bu konuda acil önlemler alması gerektiğini düşünüyoruz” dediler. Aynı mahallede lokanta işletmeciliği yapan Türk esnaf, “Pasaja saldıran gruptan bir kişi benim dükkana gelip döner bıçağımı istedi. Tabii ki vermedim. Allah korusun büyük bir katliam olabilirdi. Galeyana gelmememiz gerekiyor” diye konuştu. Mahallede dükkanı bulunan Suriyeli bir esnaf ise kendilerini hep aynı kişilerin taciz ettiğini anlattı: “Son zamanlarda hep aynı insanlar iş yerlerimize geliyor, ürünlerimizi alıp parasını vermiyor. ‘Burası bizim, sizin burada yaşama hakkınız yok’ deyip provoke ediyorlar. Aynı kişiler dün de iki Filistinli gençten sigara istemiş, çocuklar ‘Yok’ deyince olanlar olmuş.”
Esenyurt'ta iki grup arasında kavga: Öfkeli grup iş yerinin camlarını taşladı
FOTOĞRAF 8
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Olay, 21.00 sıralarında, Bağlarçeşme Mahallesi Bağlar Çeşme Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri cadde üzerindeki iş yerine sığındı.
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Onları kovalayan diğer grup ise iş yerinin camlarını taşlamaya başladı. Bunun üzerine hızla iş yerinin kepenkleri kapatıldı.
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Öfkeli grup, kepenklere yumruk ve tekmeler ile vurmaya başladı. İki kişi, aldığı darbeler ile hafif şekilde yaralandı.
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Durum, çevredekiler tarafından polis ekiplerine bildirildi. Polisin gelmesiyle saldırgan grup, olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis ekiplerinin incelemesinde, bir kurusıkı tabanca ele geçirildi. Bir kişiyi gözaltına alan polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
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Yaşanan saldırı anları, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, öfkeli grubun iş yerine saldırdığı görülüyor. Camları taşlayan grup, kepenklerin kapanması üzerine tekme ve yumruklar ile saldırıyor.
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Esenyurt'ta iki grup arasında kavga: Öfkeli grup iş yerinin camlarını taşladı
İstanbul Esenyurt'ta, iki grup arasında çıkan kavgada, taraflardan biri sokak üzerindeki iş yerine sığındı. Diğer grup ise o iş yerini taşladı, tekme ve yumruklarla camlarını kırdı. Olaya ilişkin İstanbul Valiliği yazılı açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada yedi kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
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