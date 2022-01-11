Irkçı kardeşlik: Kim bu faşistler

Sosyal medya üzerinden örgütlenen ve kendilerine “Ataman Kardeşliği” adını veren bir grup ırkçı tahrike hız verdi.

Son 1 haftada Aydın, Adana ve İstanbul’da Suriyelilerle Türk vatandaşlarını karşı karşıya getirecek provokasyonlara imza atıldı. Adana’da bir grup Suriyelinin ellerinde sopa ve bıçaklarla sokaklarda gezerken çekilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntüleri paylaşan Suriye uyruklu şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Görüntüleri paylaşan gruptakiler kendilerine “515 Haşimi” adını veriyor. Suriyeliler 515 sayısının milliyetçi Arap Aşiretlerini sembolize ettiğini, ancak gruptakilerin bahse konu aşiretlerle bağlantısı olmadığını ifade ediyor. Ayrıca Suriyeliler de grubun tahriklerinin endişe verici olduğunu belirtiyor.

İstanbul Esenyurt’ta ırkçı bir grup, Suriyelilerin iş yerlerine kaldırım taşlarıyla saldırdı. Polisin, saldırı düzenlenen pasaj önündeki bekleyişi sürüyor.

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NEFRETİ KÖRÜKLÜYOR

Adana’nın ardından bir görüntü de Aydın’dan geldi. Daha önce Esed rejimini destekleyen paylaşımlarda bulunan 2 Suriyeli, sosyal medyadan Türkiye ve Türk kadınlarına küfretti. Gözaltına alınan 2 provokatör sınır dışı edilse de Türkiye’deki sığınmacı karşıtları bu görüntüleri sosyal medyada nefreti körüklemek için etkili şekilde kullandı. Son provokasyon ise İstanbul Esenyurt’ta sahnelendi. Önceki akşam Bağlarçeşme Mahallesinde “sigara isteme” tartışması ile başladığı iddia edilen kavga, bir anda lince dönüştü. Kalabalık bir grup, Suriyelilere ait iş yerlerinin bulunduğu pasaja taşlarla saldırdı.

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İşte provokasyon anı...

Adana’da kendilerine “515 Haşimi” adını veren grubun arabaları...

PASAJA BASKIN

Görgü tanıklarının anlatımları provokasyonu açık şekilde gözler önüne serdi. İddialara göre olay şöyle gelişti: 5 kişilik bir grup Filistinli olduğu iddia edilen 2 gençten sigara istedi. “Sigaramız yok” yanıtını alınca da bıçak çekti. Ardından Filistinli gençler korkup Suriyelilerin iş yerlerinin bulunduğu pasaja sığındı. Daha sonra 5 kişi olan grup bir anda organize olarak çok daha kalabalık şekilde, ellerine aldıkları taşlarla “Suriyelileri istemiyoruz” diye bağırarak pasaja saldırdı. Yaşanan olay polisin müdahalesiyle sona erdi. Sorumlular gözaltına alındı. Polis, pasaj ve çevresinde nöbet tutmaya başladı.

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Kim bu faşistler?

Sosyal medya üzerinden örgütlenen ve kendilerine “Ataman Kardeşliği” adını veren bir grup ırkçı da tahrike hız verdi. Sembol olarak gamalı haç kullanan gruptakiler, Suriyeli ve diğer sığınmacılara sokak ortasında saldırıp bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşıyor. Gruptakiler, yeni saldırıların da sinyalini veriyor.

Sorunu özellikle kaşıyanlar var

Esenyurt esnafı, özellikle son 1 ayda bu tür olayların arttığını dile getirdi. Bazı grupların organize şekilde mülteciler konusunu kaşıdığı ve bu durumun yerli halkı da etkilediği kaydediliyor. Çevre sakinleri

dediler. Aynı mahallede lokanta işletmeciliği yapan Türk esnaf,

diye konuştu. Mahallede dükkanı bulunan Suriyeli bir esnaf ise kendilerini hep aynı kişilerin taciz ettiğini anlattı: