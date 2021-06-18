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ANKARA

İş birliği adımları kongrede atılacak

CHP, HDP ile iş birliğini 2023 seçimlerine taşımak için Doğu ve Güneydoğu il kongreleri planını devreye sokacak. CHP, pandemi nedeniyle yapılamayan kongrelerde değişim yapacak. Özellikle bölgedeki büyükşehirlerin il ve ilçe başkanlıklarına HDP’ye yakın isimler ya da ittifaka sıcak bakacak isimlerin getirilmesi bekleniyor

Nur Banu Aras Yeni Şafak
İş birliği adımları kongrede atılacak
Fotoğraf: Arşiv

CHP, pandemi nedeniyle ertelenen Doğu ve Güneydoğu illerindeki kongrelerde 2023 seçimlerindeki ittifak planını uygulayacak. Edinilen bilgilere göre, Doğu ve Güneydoğu’da il başkanlıklarına HDP’ye yakın isimler getirilecek. HDP ile olası iş birliğinin temelleri atılacak.

  • CHP, HDP ile yaptığı iş birliğini 2023 seçimlerine taşımak için zemin arayışında. Bu kapsamda, pandemiden dolayı ertelenen Elazığ, Diyarbakır, Gaziantep, Ağrı’da olağanüstü kongrelerinin normalleşme döneminde tamamlanması planlanıyor.

ÖRGÜTTE DEĞİŞİM

CHP söz konusu illerdeki olağanüstü kongrelerin ardından Doğu ve Güneydoğu illerinde de örgütte değişim yapacak. Kulislerde, özellikle bölgedeki büyükşehirlerin il ve ilçe başkanlıklarına HDP’ye yakın isimler ya da HDP ile yapılması planlanan ittifaka sıcak bakacak isimlerin getirilmesi bekleniyor.

ZORLA TASFİYE

  • Kulislerde CHP’nin Doğu ve Güneydoğu açılımı ile HDP ile olası ittifakın temellerinin atılacağı konuşuluyor. Buna örnek olarak da Van İl Başkanlığı gösteriliyor. 6 yıldır Van İl Başkanlığı görevini yürüten ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Mehmet Kurukcu’nun zorla istifa ettirildiği iddia ediliyor.

Parti kulislerinde konuşulan bir diğer iddia ya göre ise CHP, HDP’nin kapatılma ihtimalini göz önünde bulundurarak bölgedeki örgütleri yenilemeye gitti. HDP kapatılırsa CHP kendi listesinden HDP’lileri aday göstererek daha fazla milletvekili çıkarmaya çalışacak.

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