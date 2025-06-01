İşçiler grevde, çöpler yığılıyor

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin grevi nedeniyle kentin dört bir yanı çöp yığınlarıyla doldu. Toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan Genel-İş Sendikası'na üye yaklaşık 23 bin işçi, 28 Mayıs gecesi grev başlatmıştı. Dün grevin üçüncü gününde binlerce işçi İZSU Hizmet Binası önünde toplanıp Kültürpark’a yürüdü. Kentte şehir içi ulaşımda önemli rol alan ESHOT otobüslerinin tamamına yakını kontak kapatırken, belediye hizmetleri de neredeyse tamamen durdu. Ulaşımın yanı sıra grevin etkili olduğu birimlerden biri de Kent Temizliği Şube Müdürlüğü oldu. Grev nedeniyle çöplerin toplanmaması, sokaklarda çöp yığınları ve kötü koku oluşturdu. Dün İzmir’in kalbi Kordon, Konak ilçesindeki Alsancak ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde her köşe başında çöp yığınlarının birikmesi dikkat çekti. Biriken çöplerin kaldırım ve yollara taştığı gözlendi. Ulaşımı çileye dönen İzmirliler, şimdi de temizlik hizmetlerinin durmasına tepkili.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 23 bin çalışanın greve çıkması ve toplu taşıma başta olmak üzere birçok hizmette aksamalar yaşanması üzerine DİSK’e bağlı Genel-İş’e yeni maaş önerisinde bulundu. Tugay, “Aylık net ücret olarak 65 bin liradan başlayan, 80 bin liraya ulaşan rakamları ödeyelim. Üstüne eylül ayında bu artışa yüzde 10 daha ekleyelim: Bu da en az 71 bin 500 liradan 88 bin liraya kadar aylık net ücret anlamına gelecektir” açıklamasında bulundu. Belediyenin yaptığı bu teklif kabul edilirse grev sonlandırılacak.