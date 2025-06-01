Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
İşçiler grevde, çöpler yığılıyor

İşçiler grevde, çöpler yığılıyor

04:001/06/2025, Pazar
G: 1/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerinin grevi nedeniyle otobüslerin tamamına yakını kontak kapattı. Çöpler toplanmadı, sokaklar çöp yığınlarıyla doldu, kötü koku dayanılmaz hale geldi.

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin grevi nedeniyle kentin dört bir yanı çöp yığınlarıyla doldu. Toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan Genel-İş Sendikası'na üye yaklaşık 23 bin işçi, 28 Mayıs gecesi grev başlatmıştı. Dün grevin üçüncü gününde binlerce işçi İZSU Hizmet Binası önünde toplanıp Kültürpark’a yürüdü. Kentte şehir içi ulaşımda önemli rol alan ESHOT otobüslerinin tamamına yakını kontak kapatırken, belediye hizmetleri de neredeyse tamamen durdu. Ulaşımın yanı sıra grevin etkili olduğu birimlerden biri de Kent Temizliği Şube Müdürlüğü oldu. Grev nedeniyle çöplerin toplanmaması, sokaklarda çöp yığınları ve kötü koku oluşturdu. Dün İzmir’in kalbi Kordon, Konak ilçesindeki Alsancak ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde her köşe başında çöp yığınlarının birikmesi dikkat çekti. Biriken çöplerin kaldırım ve yollara taştığı gözlendi. Ulaşımı çileye dönen İzmirliler, şimdi de temizlik hizmetlerinin durmasına tepkili.

BELEDİYEDEN YENİ TEKLİF

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 23 bin çalışanın greve çıkması ve toplu taşıma başta olmak üzere birçok hizmette aksamalar yaşanması üzerine DİSK’e bağlı Genel-İş’e yeni maaş önerisinde bulundu. Tugay, “Aylık net ücret olarak 65 bin liradan başlayan, 80 bin liraya ulaşan rakamları ödeyelim. Üstüne eylül ayında bu artışa yüzde 10 daha ekleyelim: Bu da en az 71 bin 500 liradan 88 bin liraya kadar aylık net ücret anlamına gelecektir” açıklamasında bulundu. Belediyenin yaptığı bu teklif kabul edilirse grev sonlandırılacak.



#İzmir
#Grev
#CHP
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT 1 canlı izle 31 Mayıs 2025: Inter PSG Şampiyonlar Ligi finali TRT 1 Tabii canlı yayını izle