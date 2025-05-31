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İzmir'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıda 3 tutuklama

İzmir'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıda 3 tutuklama

12:2831/05/2025, Cumartesi
G: 31/05/2025, Cumartesi
DHA
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İzmir'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıda 3 tutuklama
İzmir'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıda 3 tutuklama

İzmir'in Torbalı ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 29 Mayıs'ta saat 16.30 sıralarında Ayrancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki Adnan Özdemir idaresindeki otomobile, bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırgan suç aleti ile birlikte kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde araçtaki motosiklet tamircisi sürücü Adnan Özdemir (61), Abdullah Altun ve Fatma Altun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Miraç Altun (4), Adnan Özdemir'in gelini Ayşe Özdemir (32) ve oğlu Ahmet Ege Özdemir (1) ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelinin K.K. olduğunu belirledi. Ekipler, adresi tespit edilen K.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.


Gözaltı sayısı 5'e çıktı


Olayda yaşamını yitirenlerin cenazeleri ise yakınları tarafından teslim alındı. Hayatını kaybeden 3 kişi, dün Torbalı ilçesinde toprağa verildi. Soruşturmayı kapsamında jandarma ekipleri, K.K.'ye yardımcı oldukları gerekçesiyle 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylelikle gözaltı sayısı 5'e yükseldi.


Saldırı anı kamerada


Bu arada saldırgan K.K.'nin pompalı tüfekle otomobildekilere ateş ettiği anlar, çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; K.K.'nin eline pompalı tüfekle otomobilde bulunanlara art arda ateş ettiği ve saldırının ardından koşarak uzaklaştığı görüldü. Öte yandan olayın, 2023 yılında işlenen bir cinayetin intikamını almak için gerçekleştiği önü sürüldü. Jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.K., B.B. ve A.S.B. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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