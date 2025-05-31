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Her gün işe gider gibi hırsızlık yapıp 140 ayrı suçtan 20 milyonluk vurgun yaptı

Her gün işe gider gibi hırsızlık yapıp 140 ayrı suçtan 20 milyonluk vurgun yaptı

12:1131/05/2025, Cumartesi
IHA
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JASAT tarafından mercek altına alınan şahısın kiralık araçlar ile 7 ayda yaptığı 140 hırsızlık olayından toplamda 20 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettiği belirlendi.
JASAT tarafından mercek altına alınan şahısın kiralık araçlar ile 7 ayda yaptığı 140 hırsızlık olayından toplamda 20 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Denizli'de, son yaptığı hırsızlık olayı ile Denizli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından mercek altına alınan şahısın kiralık araçlar ile 7 ayda yaptığı 140 hırsızlık olayından toplamda 20 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettiği belirlendi. JASAT tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şahıs çıkartıldığı adli makam tarafından tutuklandı.

Denizli’nin Tavas ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla, 7 ay boyunca toplam 140 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen Şükrü A. gözaltına alındı. Şüphelinin 20 milyon TL’lik haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi’nde bir evde işlenen hırsızlık olayının ardından şüpheli Şükrü A.’yı takibe aldı. Yapılan incelemelerde, Şükrü A.’nın Eylül 2024 ile Mart 2025 tarihleri arasında çok sayıda hırsızlık gerçekleştirdiği ortaya çıktı.


Kontrol amacıyla gelen yetkililer binanın boşaltıldığını fark etti

Özellikle Eylül ayında kapatılan bir fabrika binasına her gün işe gider gibi giderek burada soygun yaptığı belirlenen Şükrü A., fabrikanın kapı, pencere, ranza, kalorifer peteği, kablo ve musluk gibi malzemelerini çaldı. Fabrika yetkilileri, kontrol amaçlı geldiklerinde binanın tamamen boşaltıldığını fark etti.


Şüphelinin hırsızlıkları kiraladığı araçlarla gerçekleştirdiği ve toplamda 20 milyon TL’lik haksız kazanç elde ettiği bildirildi. JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu yakalanan Şükrü A., karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Şükrü A.’nın hırsızlık ve borçlunun ödeme şartını ihlali gibi suçlardan 8 adet sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.



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