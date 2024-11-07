İşgalci güç birbirine düştü

İsrail’in katil Başbakanı Netanyahu’nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alması sonrasında başkent Tel Aviv ve Kudüs’te gösteriler yapıldı. Gallant'ın ardından Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile Şin-Bet Başkanı Ronen Bar'ın da görevden alınacağı iddia ediliyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alması işgalci gücü karıştırdı. Netanyahu'nun kendi siyasi ikbalini garantiye almak için savunma bakanlığına Yisrael Katz'ı ve Dışişleri'ne Gideon Saar'ı getirmesinin ardından sokaklar karıştı, muhalefet ayağa kalktı. İsrail'de çok sayıda kişi Netanyahu'nun Gallant'ı görevden almasını protesto etmek için sokaklara döküldü. Caddeyi trafiğe kapatıp ateş yakan göstericiler Netanyahu hükümeti karşıtı sloganlar attı. İsrail basınında Tel Aviv'in yanı sıra Kudüs ve bazı şehirlerde de sokak gösterilerinin düzenlendiğine ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülke idaresini "devlete ve askerlerine karşı çalışan çılgın ve hasta yönetim" olarak nitelendirdi. Öte yandan İsrail basını, Gallant'ın ardından Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet Başkanı Ronen Bar'ı da görevden alacağını öne sürdü. Haberlerin İsrail basınında hızla yayılması üzerine Başbakanlık Basın Ofisi, Netanyahu'nun Halevi ve Bar'ı görevden almaya hazırlandığı yönündeki haberler yalanlandı. Netanyahu'nun ofisi daha önce Gallant'ın görevden alınacağını da yalanlamıştı.