İşgalci güç birbirine düştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alması işgalci gücü karıştırdı. Netanyahu'nun kendi siyasi ikbalini garantiye almak için savunma bakanlığına Yisrael Katz'ı ve Dışişleri'ne Gideon Saar'ı getirmesinin ardından sokaklar karıştı, muhalefet ayağa kalktı. İsrail'de çok sayıda kişi Netanyahu'nun Gallant'ı görevden almasını protesto etmek için sokaklara döküldü. Caddeyi trafiğe kapatıp ateş yakan göstericiler Netanyahu hükümeti karşıtı sloganlar attı. İsrail basınında Tel Aviv'in yanı sıra Kudüs ve bazı şehirlerde de sokak gösterilerinin düzenlendiğine ilişkin görüntüler paylaşıldı.