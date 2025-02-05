İŞKUR Gençlik Programı'yla bir milyon gence iş imkanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programı'nın Başlatılması Toplantısı'na katıldı. Güçlü devletin güçlü milletlerle, güçlü milletlerin de bilgi, emek ve hikmet sahibi kişilerle var olacağını ifade eden Erdoğan, göreve geldikleri ilk günden bu yana Türkiye'nin ekonomisini üretim, yatırım, istihdam ve ihracat üzerinde yükseltmeye gayret ettiklerini kaydetti.

Son dönemde istihdam ve nitelikli iş gücü alanında devreye aldıkları programlara değinen Erdoğan, “Son 1 yıllık verileri incelediğimizde, 2023 Kasım ayına göre iş gücümüzün 925 bin artışla 35 milyon 820 bin kişiye ulaştığını görüyoruz. Yine aynı dönem istihdam sayımız 986 bin kişi artarak 32 milyon 748 bine yükseldi. İşsizlik oranımız ise 0,4'lük bir düşüşle yüzde 8,6 seviyesine geriledi. Aynı şekilde son bir yılda kadın iş gücümüzü 429 bin, kadın istihdamımızı da 397 bin artırdık. Bu noktada kadın iş gücüne katılma oranımızı 1,1 puan, kadın istihdam oranımızı ise 1 puan yükselttiğimizin altını özellikle çizmek isterim” ifadelerini kullandı.

14 GÜNDE 15 BİN LİRA

Gençlerle ilgili istihdam ve işsizlik oranlarına bakıldığında iyileşmeler görüldüğünü belirten Erdoğan, üniversite öğrencileri için hazırladıkları İŞKUR Gençlik Programı'nı devreye aldıklarını açıkladı. Erdoğan özetle şunları kaydetti: “İŞKUR Gençlik Programı ile gençlerimiz bir yandan üniversitedeki eğitimlerini sürdürürken diğer yandan kendilerini geliştirebilecekleri pek çok alanda bu programa dahil olabilecek. Program her üniversitenin kendi öğrencilerine özel olarak haftalık azami 3 güne kadar kısmi süreli katılım modeliyle uygulanacak. Programdan hane gelirleri asgari ücretin 3 katının altında kalan öğrenciler faydalanacak. Günlük 1083 liralık ödeme ile programa ayda 5 gün katılacak öğrencilerimize 5 bin 415 lira, 14 gün katılacak öğrencilerimize ise yaklaşık 15 bin 162 lira tutarında destek vereceğiz. Ayrıca katılımcıların kısa vadeli sigorta primlerini de biz karşılayacağız. Programdan bu yıl 200 bin, önümüzdeki 4 yıl boyunca toplam 1 milyon üniversiteli gencimizin istifade etmesini planlıyoruz.”

ADİL GEÇİŞ POLİTİKALARI OLUŞTURULACAK

“Ulusal İstihdam Stratejisi'nde yeni hedefler ve 90 eylem maddesi bulunuyor. Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesinin amaçlandığı bu politika alanı kapsamında, eylem planındaki 33 eylem maddesi ile Türkiye beceri ekosistemi güçlendirilecek. Yeşil ve dijital dönüşüm sürecinin çalışma hayatına etkileri, fırsat ve risklerin tamamı göz önüne alınarak belirlenecek, adil geçiş politikaları oluşturulacak. 24 eylem maddesiyle kadınların, engellilerin ve yaşlıların iş gücü piyasasına katılım ve istihdam oranları artırılacaktır. 18 eylem maddesiyle çalışma hayatında, temel hakların korunması sağlanacak. 15 eylem maddesiyle de tarım sektöründe eğitim ve yayın hizmetleri etkinleştirilecek.”











