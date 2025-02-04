Beştepe'de tarihi zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesi yaklaşık dört saat sürdü.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Ankara'ya geldi.
Şara'yı taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanına indi.
Külliye'de tarihi zirve
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ahmed Şara ile bir araya geldi.
İkili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Erdoğan ve Şara ortak basın toplantısı düzenledi.
Suudi Arabistan'a gitmişti
Cumhurbaşkanı Şara, Beşar Esad'ın geçen ay devrilmesinden bu yana gerçekleştirdiği ilk yurt dışı ziyaretinde dün Suudi Arabistan'a gitmişti.
Şara, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştükten sonra Riyad'dan ayrıldı.