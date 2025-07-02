İslamofobiye karşı eylem planı hazırlansın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İslamofobiye karşı hukuki bir eylem planı hazırlanmasını önerdi.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Bahçeli, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Hazreti Muhammed’in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki gösteren Bahçeli, “Yabancı benzerlerini aratmayacak ilkellikte yayın yapan sözde bir mizah dergisinde Efendimiz Resulullah’a yapılan iğrenç saldırıyı nefretle lanetliyor, İslamofobi tehdidinin ülke içerisine kadar sızmasına karşı siyasi, stratejik ve hukuki bir eylem planı hazırlanmasını önemli görüyorum” ifadesini kullandı.





KABAK KAFALARI ŞAŞKINLIKLA İZLEDİK!

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaklaşık 5,5 aylık ayrılığa gönülsüz de olsa boyun eğmek zorunda kaldıklarını ifade eden Bahçeli, şunları söyledi: “Buna rağmen çalışmalarımızı kesintisiz sürdürdük. İhtiyaç olan her durumda, görüş ve düşüncelerimizi aziz milletimizle paylaştık. Ancak fitne durur mu? Elbette durmadı, duraklamadı, yaylım ateşine ara vermedi. Yapay zeka ile konuştuğumu ileri süren kabak kafaları, özürlü beyinleri, zehirli dilleri şaşkınlıkla izledik. ‘Dublör kullanıyor, o değil yerine robot yapılmış, gerçekler gizleniyor, çoktan öldü’ diyen şarlatanlara, ne yalan söyleyeyim, hayretler içinde şahit olduk.”





YAPACAK DAHA ÇOK İŞİMİZ VAR

“Bilmiyorlar ki taşıdığımız can emanetini alacak sadece ve sadece hikmetinden sual olunmayacak yüce Allah’tır. İnancımız baki ve banidir, nitekim ilahi nizamın akışını engelleyecek, durmaksızın mesafe alan kader çizgisini silip atacak hiçbir kudret yoktur. Şükürler olsun ki sağlığımız, saadetimiz ve sükunetimiz yerindedir. Üstelik yapacak daha çok işimiz, ulaşılacak daha çok hedefimiz, sevindirecek daha çok dostumuz, titretecek daha çok düşmanımız vardır ve millet yanımızda, Allah bizimledir.”





SORUMLULAR CEZALANDIRILSIN

Türkiye’nin birçok ilinde yaşanan orman yangınlarına işaret eden Bahçeli, şunları kaydetti: “İhmalkarlıktan, dikkatsizlikten, düşüncesizlikten, tedbirsizlikten, pervasızlıktan, magandalıktan veya sabotajlardan kaynaklı yangınlar artık tahammül sınırlarından taşmıştır. Başta piknik ateşiyle sigara izmaritinin tutuşturduğu yangınlar sabır taşını bile çatlatacak boyutlardadır. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması, şayet mevzuatta boşluklar varsa derhal takviye ve telafi edilmesi acilen sağlanmalıdır.”





YENİ YÜZYILDA TERÖRE YER YOK

“Terörsüz Türkiye” çağrısına da değinen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni yüzyılda teröre yer yoktur. Türkiye yeni bir döneme geçmiştir. Bu nedenle PKK’nın silah bırakma sürecini tamamlaması bir an evvel sağlanmalı, provokasyon mahiyetli ve hiç kimsenin altından kalkamayacağı yeni çatışmalara yol açacak sivri tahriklere karşı azami derecede dikkat edilmelidir. Kanlı süreç bütünüyle sonlanmalıdır. Kara bir dönem açılmamak üzere kapanmalıdır. Umutlar kabarmalı, barış havası hakim olmalıdır. Bundan geriye dönüş yoktur.”





CHP artık kartel partisidir

CHP’nin 38. Kurultayıyla ilgili görülen mutlak butlan davasının ve bu dava duruşmasının 8 Eylül 2025’e ertelenmesinin herhangi bir değerinin olmadığını kaydeden Bahçeli, şu görüşleri paylaştı: “8 Eylül’den bir gün sonra tarihi bir gün olan 9 Eylül’e bir ve bütün halinde ulaşması CHP için demokratik fırsattır. Maalesef CHP artık kartel partisidir, yani siyasi hedefleri için devletin kaynaklarını kanun dışı yollardan kullanacak ve şebeke oluşturacak kadar çizmeyi aşmıştır. Bununla mündemiç olmak üzere dehşet veren kanunsuzluk, hukuksuzluk ve yolsuzluk markası olmaya da açık ara namzettir.”



