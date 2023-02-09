İsmailağa Derneği’nden depremzedelere yardım eli

|
Yakınları kaybeden vatandaşların defin işlemlerine İsmailağa Derneği destek veriyor.
Kahramanmaraş'da meydana gelen büyük depremin ardından birçok dernek ve STK'lar sahaya inerek vatandaşlara yardım eli uzattı. İsmailağa Derneği Kahramanmaraş Kapıçam mezarlığında, yakınlarını kaybeden vatandaşlara cenaze defin işlemleri için destek verdi.
Türkiye'yi sarsan 10 ili kapsayan depremin ardından kurtarma çalışmaları yetkili kurumlar tarafından sürüyor. Yakınları kaybeden vatandaşların defin işlemlerine ise İsmailağa Derneği destek veriyor.
İsmailağa Camii'nin twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: