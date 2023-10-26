'İsrail askerleri 40 Hamas üyesini yakaladı' iddiası yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından Gazze'ye giden yardım tırlarıyla ilgili ortaya atılan, 'BM, Gazze Şeridi'ne giren tırların kontrol edilmediğini söyledi. Bunun Hamas'a daha fazla roket değil de insani yardım olduğunu nereden biliyoruz?' şeklindeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.