'İsrail askerleri 40 Hamas üyesini yakaladı' iddiası yalanlandı

İddiaya konu olan fotoğrafın, İşgalci İsrail güçlerinin Arura/Arora kasabasında çok sayıda sivili gözaltına aldığı görüntü olduğu açıklandı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, "
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "İsrail askerleri Gazze'ye girdi, 40 Hamas üyesini yakaladı" iddiası doğru değildir.
" denildi.
"İddiaya konu olan fotoğraf Arora'dan"
"İddiaya konu olan fotoğraf Arora'dan"
Açıklamada, "
İşgalci İsrail güçleri, 21 Ekim'de Batı Şeria bölgesindeki Ramallah kentine bağlı Arura/Arora kasabasında çok sayıda sivili gözaltına almıştır. İddiaya konu fotoğrafın Gazze'de değil, Arora'daki sivillerin gözaltına alınması sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir.
" ifadelerine yer verildi.
#İsrail
#Filistin
#Gazze
#Arora
1 gün önce