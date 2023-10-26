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'İsrail askerleri 40 Hamas üyesini yakaladı' iddiası yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "İsrail askerleri Gazze'ye girdi, 40 Hamas üyesini yakaladı" iddiasının doğru olmadığını açıkladı. İddiaya konu fotoğrafın Gazze'de değil, Arora'daki sivillerin gözaltına alınması sırasında kaydedildiği belirtildi.

Halil Akkoç
13:26 - 26/10/2023 Perşembe
Güncelleme: 13:31 - 26/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İddiaya konu olan fotoğrafın, İşgalci İsrail güçlerinin Arura/Arora kasabasında çok sayıda sivili gözaltına aldığı görüntü olduğu açıklandı.

İddiaya konu olan fotoğrafın, İşgalci İsrail güçlerinin Arura/Arora kasabasında çok sayıda sivili gözaltına aldığı görüntü olduğu açıklandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, "
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "İsrail askerleri Gazze'ye girdi, 40 Hamas üyesini yakaladı" iddiası doğru değildir.
" denildi.

"İddiaya konu olan fotoğraf Arora'dan"

Açıklamada, "
İşgalci İsrail güçleri, 21 Ekim'de Batı Şeria bölgesindeki Ramallah kentine bağlı Arura/Arora kasabasında çok sayıda sivili gözaltına almıştır. İddiaya konu fotoğrafın Gazze'de değil, Arora'daki sivillerin gözaltına alınması sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir.
" ifadelerine yer verildi.
#İsrail
#Filistin
#Gazze
#Arora
1 gün önce
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