İsrail suçlarını örtbas edemez

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerinin “kabul edilemez” olduğunu bildirdi. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gazze’de 50 binden fazla masumu katlederek soykırım suçu işleyen, uluslararası mahkemelerce tedbir ve tutuklama kararlarına muhatap olan İsrailli yetkililerin, çirkin ifadeleriyle bu insanlık suçlarını örtbas etmeleri mümkün” dedi.





TEHDİTLERLE YILDIRAMAZSINIZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda “İsrailli yetkililer, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı iftira, baskı ve tehditlerle yıldırabileceklerini düşünüyorlarsa kendilerine kötü bir haberimiz var: Sayın Cumhurbaşkanımız, Filistin özgür olana kadar Filistin’in yanında olacaktır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Saar tarafından yapılan açıklamayı “küstahça” olarak nitelendirdi ve reddetti.



