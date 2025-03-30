Adalet Bakanı Tunç: Terörsüz Türkiye'ye adım attığımız bir bayram olsun

Bakan Tunç, bayram namazını Pendik Merkez Caminde kıldı. Namazın ardından cami cemaatiyle bayramlaşan Tunç, açıklamalarda bulundu.

İslam alemi olarak buruk bir bayram yaşıyoruz

Sözlerine, "Ülkemizin, milletimizin ve bütün İslam aleminin mübarek ramazan bayramlarını tebrik ediyorum" diyerek başlayan Adalet Bakanı Tunç, "Bayramlar; sevginin, saygının, dayanışmanın, kardeşliğin doruğa çıktığı günler. Kırgınlıkların sona erdirildiği günler. İnşallah bu bayram, ülkemizin birliğine, beraberliğine, dirliğine vesile olur. Yaklaşık 500 güne yakın bir zamandır Filistin'de Gazze'de devam eden bir soykırım var. Bu nedenle buruk bir bayram geçiriyoruz. Maalesef soykırımcı İsrail, Gazze'deki soykırımını, şiddetini oradaki zulmünü Ramazan ayında da devam ettirdi. Kadın demeden çocuk demeden oradaki katliamları dünyanın gözü önünde sürdürmeye devam etti. Yaklaşık 500 günden bu yana 60 bine yakın insan orada şehit oldu. Sırf Müslüman oldukları için yerlerinden, yurdundan edilen milyonlarca insan var. Şehirler yerle bir edildi. Maalesef bu dünyanın gözü önünde gerçekleşti. Bu 60 bin insanın yüzde 80'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Burada tabi Müslümanlar olarak İslam alemi olarak buruk bir bayram yaşıyoruz. Orada bombalar altında can veren çocuklar olduktan sonra bizim burada bayramı hakkıyla yaşayabilmemiz mümkün değil.

Türkiye olarak mazlumların hakkını savunmaya devam edeceğiz

Maalesef Uluslararası kuruluşlar, Uluslararası hukuk oradaki zulmü durdurmaya yetmedi ve yetmiyor da. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep Filistin davasını savunduk, oradaki zulmün sona ermesi için Sayın Cumhurbaşkanımız her platformda dünyaya seslendi. İnsani yardımlar konusunda da Türkiye, her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyor. Bu İsrail zulmünü durdurmak için Uluslararası hukuk devreye girmeye çalıştı, Uluslararası adalet divanı orada devam eden bir yargılama süreci tedbir kararları aldı. Maalesef bu tedbir kararlarının icrası mümkün olamadı. Yine Uluslararası ceza mahkemesi soykırımcılarla ilgili yakalama kararı çıkarttı. Maalesef bu yakalama kararları da tatbik edilemedi. Uluslararası sistem, uluslararası hukuk insanlığın problemlerine çare olabilecek bir yapıda değil. Bunu zaten Sayın Cumhurbaşkanımız; 'Dünya 5'ten büyüktür.', 'Daha adil bir dünya mümkündür' derken buna işaret ediyordu. Türkiye olarak mazlumların hakkını, hukukunu savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Terörsüz Türkiye ile Türkiye Yüzyılı'na başlayalım

Bakan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir yandan da ülkemizin birlik ve beraberliğini daha da kuvvetlendirmemiz lazım. Dünyada hakkı, adaleti, hakkaniyeti daha güçlü savunabilmemiz için Türkiye'nin daha güçlü olması lazım. Bu anlamda özellikle iç cephemizi daha da güçlendirmemiz lazım. Bu konuda özellikle Türkiye'yi 40 yıldan bu yana gelişmesinin, kalkınmasının önünde çok büyük engel olan terör belasından kurtulma mücadelemiz var. Binlerce insanımızı, askerimizi, polisimizi, sağlık görevlilerimizi, öğretmenlerimizi teröre şehit verdik. Bundan sonra bu ülkede huzur olsun, çocuklarımız, gençlerimiz huzurlu bir geleceğe adım atsın. Özellikle son yıllarda terörle mücadelede yerli ve milli savunma sistemlerimiz sayesinde büyük bir başarı elde ettik. Tamamen terörün sonlandırılmasıyla ilgili bir çalışma var, bir mücadele var. Sayın Devlet Bahçeli'nin Ekim ayındaki konuşmasının ardından çağrısının ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle beraber başlayan bir süreç var. Bu süreci nihayete erdirerek terör örgütünün kendini fes edip, silahları bırakıp ve Türkiye'nin 40 yıllık bu beladan kurtulmasının da inşallah eşiğindeyiz. Bu bayram, terörsüz bir Türkiye'ye adım attığımız bir bayram olsun. İsrail'deki zulmün sona erdiği bir bayram olsun. Bundan sonraki bayramları sevinç içinde yaşayalım. Terörsüz bir Türkiye'yle, Türkiye Yüzyılına başlayalım. Çocuklarımız, gençlerimiz, bütün milletimiz huzur içerisinde geleceğine güvenle baksın. Bizim bütün mücadelemiz bunun için. Milletimizin birlik ve beraberliğinin daim olmasını buradan diliyoruz. Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."