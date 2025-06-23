İsrail'e teslim oldu İran'ı vurdu

Küresel çatışmaları bitirme vaadiyle ABD’de başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, göreve başlamasının beşinci ayında İsrail ile birlikte İran’a saldırdı. ABD, İsrail'in İran'a saldırılarına onuncu günde doğrudan katılarak taraf oldu. Amerikan B-2 savaş uçakları ve Tomahawk füzeleri İran’daki üç nükleer tesisi hedef aldı. Vurulan tesislerin başkent Tahran’ın güneyindeki Natanz, Tahran’ın batısındaki Kum yakınında bulunan Fordo ve İsfahan nükleer tesisleri olduğu bildirildi. İsrail, 13 Haziran’dan beri İran’daki askeri ve enerji tesislerine yönelik saldırılar düzenlemişti. ABD’nin saldırıları ise İran’ın karşı saldırıları altında önemli hasar alan Siyonist rejimin imdadına yetişti. Saldırının ardından İsrail’de kutlama yapılırken, birçok noktaya Trump’a teşekkür pankartları asıldı.

YALANCI ÇOBANA DÖNÜŞTÜ

Saldırının ardından B-2 savaSaldırının ardından B-2 savaş uçakları İran hava sahasını terk ederken bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Fordo nükleer tesisinin vurulduğu ilan ederek, “Fordo tesisi bitti” sözleriyle zafer ilan etti. Açıklamasında, B-2’lerin ABD’deki bir üsten kalkarak Pasifik Okyanusu’nu geçtikten sonra İran’a ulaştığını vurgulayan Trump, “Bunu yapabilecek kapasitede dünyada ABD ordusundan başka bir ordu yok” diye konuştu. İran’dan bu saldırılara cevap vermemesini talep ederek, “Herhangi bir intikam eylemi, daha büyük bir saldırıyla karşılık bulacak” diye tehdit eden Trump, savaşın sonlanması gerektiğinden dem vurarak “Şimdi artık barış zamanı” ifadelerini kullandı. Trump, "Başbakan Binyamin Netanyahu’ya teşekkür ve tebriklerimi sunuyorum. Belki de daha önce hiçbir ekip bu kadar birlikte çalışmamıştı. İsrail’e yönelik bu korkunç tehdidi ortadan kaldırmak için uzun bir yol kat ettik. İsrail ordusuna yaptıkları harika iş için teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini de kullandı. ABD Başkanı, dün sabaha karşı düzenlenen saldırılar öncesinde de cumartesi günü yaptığı açıklamalarda “İran’a iki hafta süre tanıdık” demişti. Uzmanlar, Trump’ın bu tavrının ABD’nin güvenilirliğini tamamen yerle bir ettiğine dikkat çekerken, sosyal medyada Trump için yalancı çoban yorumları yapıldı.

İSRAİL’DE SEVİNÇ

Axios’un verdiği bilgiye göre, ABD yönetimi İran’a yönelik saldırıları daha önce İsrail’e bildirirken, ABD Kongresi’ndeki hiçbir Demokrat Parti yetkilisi bu saldırılardan haberdar edilmedi. Saldırının ardından 13 Haziran’dan beri İran’a saldırmasına rağmen hedefine tam olarak ulaşamayan İsrail’de sevinç yaşandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar için ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür ederek, "Başkan Trump, özgür dünyaya cesaretle liderlik ediyor. O, İsrail’in benzeri görülmemiş büyük bir dostudur" açıklamasında bulundu. Saldırılara ABD’nin de katılması için uzun süredir panolara asılan “İşi bitir başkan” yazılı afişlerle kampanya yürütülen başkent Tel Aviv’de ise bu afişler yerini teşekkür mesajlarına bıraktı. Saldırının ardından büyük bir elektronik panoya "Teşekkürler Bay Başkan" ifadesi yansıtıldı.

B-2'LER VE TOMAHAWK FÜZELERİ KULLANILDI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran’a yönelik saldırılarda B-2 bombardıman uçaklarının taşıdığı tonlarca ağırlıktaki 6 sığınak delici bomba, 30 Tomhawk seyir füzesi ve denizaltıların kullanıl-dığını bildirdi. BBC’ye konuşan Pentagon yetkilileri, CBS News’e yaptıkları açıklamada, saldırıda “Dünya-nın nükleer olmayan en büyük bombası” olarak bilinen 13 bin 600 kilogram ağırlığın-daki GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) kullanıldığını teyit etti. ABD Genelkurmay Başkanı Caine, "Gece Yarısı Çekici" adı verilen saldırının, 21 Haziran'ı 22 Haziran'a bağlayan gece yarısı B-2 bombardıman uçaklarının Amerika kıtasından havalandığını, "taktiksel sürprizi sürdürme" hedefinin bir parçası olarak planın bir kısmında, uçakların batı ve Pasifik'e doğru ilerlediğini, ana saldırı planında ise hedef bölgeye 18 saatlik uçuş boyunca minimum iletişimle sessizce doğuya doğru ilerlediğini belirtti. Saldırı sonrası açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Rubio, rejim değişikliği istemediklerini İran'la görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

NÜKLEER TESİSLERDEKİ HASAR BELİRSİZ

ABD saldırılarının hedef aldığı İsfahan, Natanz ve Fordo nükleer tesislerindeki hasarın hangi derecede olduğuna dair net bilgi bulunmuyor. Ancak Reuters’e konuşan İranlı yetkililer ise nükleer tesislerde kayda değer bir hasar olmadığını savundu. İran Parlamento Başkanı Yardımcısı Mehdi Muhammedi, saldırıya ilişkin, "Hasar geri döndürülemez değil. Bilgi bombalanamaz" ifadelerini kullandı. Fordo’daki hasarın boyutuna ilişkin net bilgiler verilmezken Reuters’e konuşan yetkililer, tesisteki zenginleştirilmiş uranyumun büyük kısmının saldırıdan önce güvenli bir yere taşındığını bildirdi. Washington Post'un uydu verilerinden yararlanarak yayınladığı haberde ise saldırıdan iki gün önce 16 araçlık bir konvoyun Fordo tesisine gelerek buradaki uranyumu taşıdığı aktarıldı. Haberde, araçların Fordo’nun kuzeybatısına yöneldiğini ve büyük çoğunluğunun yeraltındaki askeri bir tesise nakledildiği kaydedildi. The New York Times'ın elde ettiği Fordo tesisinin çekilen yeni uydu görüntüleri, potansiyel saldırı bölgelerinin yakınında, zeminin görünümünde belirgin değişiklikler ve gri toz olduğunu gösteriyor.







