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İsrail'in Batı Şeria'daki işgal kararına Türkiye'den kınama

İsrail'in Batı Şeria'daki işgal kararına Türkiye'den kınama

18:234/06/2026, Perşembe
AA
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Dışişleri, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria’da toprak gaspı amaçlı faaliyetlerini genişlettiğini belirtti.
Dışişleri, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria’da toprak gaspı amaçlı faaliyetlerini genişlettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylamasını kınadı. Açıklamada, Netanyahu hükümetinin toprak gaspını genişleterek iki devletli çözümün temellerini hedef aldığı belirtilirken, uluslararası topluma Filistin halkının haklarını korumak için sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria’da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylama kararını kınadı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria’da toprak gaspı amaçlı faaliyetleri genişleterek ve yerleşimci terörünü teşvik ederek mevcut uluslararası çabalarla iki devletli çözümün temellerini hedef almayı sürdürdüğü belirtildi.

"Sahadaki kırılganlığı derinleştirmesine izin verilmemesi gerekiyor"

Açıklamada, İsrail'in, işgal altında tuttuğu Batı Şeria’da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylama kararı kınandı.

İsrail’in işgal ve ilhak politikalarının, bölgesel gerilimi daha da tırmandırmasına, sahadaki kırılganlığı derinleştirmesine izin verilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Filistin halkının meşru haklarının ihlal edilmesinin engellenmesi için uluslararası toplumu hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.



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