İsrail'in Batı Şeria'daki işgal kararına Türkiye'den kınama

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria’da toprak gaspı amaçlı faaliyetleri genişleterek ve yerleşimci terörünü teşvik ederek mevcut uluslararası çabalarla iki devletli çözümün temellerini hedef almayı sürdürdüğü belirtildi.

İsrail’in işgal ve ilhak politikalarının, bölgesel gerilimi daha da tırmandırmasına, sahadaki kırılganlığı derinleştirmesine izin verilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Filistin halkının meşru haklarının ihlal edilmesinin engellenmesi için uluslararası toplumu hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.