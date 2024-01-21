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Ataşehir'de zincirleme kaza: Altı araç birbirine girdi beş kişi yaralandı

Kozyatağı D-100 kara yolu Edirne istikametinde altı araç birbirine girdi. Zincirleme kazada beş kişi yaralanırken olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin kazaya karışan araç sürücülerinden birinin 1,57 promil alkollü olduğunu tespit etti.

09:20 - 21/01/2024 Pazar
IHA
Ataşehir'de 6 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Ataşehir'de 6 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Olay, saat 04.30 sıralarında İstanbul Ataşehir ilçesi Kozyatağı mevkiinde D-100 kara yolu Edirne istikametinde meydana geldi.


İddiaya göre, Umut Oktaykaan hakimiyetindeki 34 FCP 26 plakalı araç, seyir halindeyken ismi ve plakası öğrenilemeyen araçla çarpıştı.


Kazanın ardından plakası öğrenilemeyen araç olay yerinden kaçtı. Kazanın ardından, yine sol şeritte ilerleyen ve hızını alamayan Batuhan Kasap yönetimindeki 34 GAP 687 plakalı araç, sürücüsü birkaç dakika önce kaza yapan ve kaza işlerini halletmeye çalışan araçlara çarptı.

Yaşanılan olaydan kısa bir süre sonra kazadan 50 metre geride Yusuf Özbalık kontrolündeki 41 AKJ 09 plakalı araç, seyir halindeki Turgay Gökdemir'in kullandığı 34 FRF 053 plakalı araç ile çarpıştı. Kaza sırasında yoldan geçen Yakup Albayrak'ın kontrolündeki 34 HBA 687 plakalı motosiklet de hasar aldı. Kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken, beş kişi yaralandı.


Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olayda Yusuf Özbalık'a yaptığı alkol testinde sürücünün yaklaşık 1,57 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, olayla ilgili de inceleme başlattı.




#Ataşehir
#İstanbul
#Zincirleme kaza
22 dakika önce
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