Olay, saat 04.30 sıralarında İstanbul Ataşehir ilçesi Kozyatağı mevkiinde D-100 kara yolu Edirne istikametinde meydana geldi.
İddiaya göre, Umut Oktaykaan hakimiyetindeki 34 FCP 26 plakalı araç, seyir halindeyken ismi ve plakası öğrenilemeyen araçla çarpıştı.
Yaşanılan olaydan kısa bir süre sonra kazadan 50 metre geride Yusuf Özbalık kontrolündeki 41 AKJ 09 plakalı araç, seyir halindeki Turgay Gökdemir'in kullandığı 34 FRF 053 plakalı araç ile çarpıştı. Kaza sırasında yoldan geçen Yakup Albayrak'ın kontrolündeki 34 HBA 687 plakalı motosiklet de hasar aldı. Kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken, beş kişi yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olayda Yusuf Özbalık'a yaptığı alkol testinde sürücünün yaklaşık 1,57 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, olayla ilgili de inceleme başlattı.