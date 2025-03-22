İstanbul Barosu'nda Kaboğlu yönetimi sona erdi

İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adına Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ateş, İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 davalı ile avukatları katıldı. İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu, savunmasında, baronun kapatılması talebinin anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Kararını açıklayan mahkeme, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesine ve seçim yapılmasına hükmetti. Baro için 1 ay içinde yeni yönetim kurulunun seçilmesi bekleniyor.