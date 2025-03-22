Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
İstanbul Barosu'nda Kaboğlu yönetimi sona erdi

İstanbul Barosu'nda Kaboğlu yönetimi sona erdi

04:0022/03/2025, Cumartesi
G: 22/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve yeni yönetim seçilmesi talebiyle açılan davada mahkeme, Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesine hükmetti.

İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adına Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ateş, İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 davalı ile avukatları katıldı. İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu, savunmasında, baronun kapatılması talebinin anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Kararını açıklayan mahkeme, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesine ve seçim yapılmasına hükmetti. Baro için 1 ay içinde yeni yönetim kurulunun seçilmesi bekleniyor.



#İstanbul Barosu
#İbrahim Kaboğlu
#Adalet

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB AGS sınavı ne zaman? 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuru tarihleri belli oldu