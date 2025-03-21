PKK soruşturmasında karar: İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı

"Davanamede İstanbul Barosu'nun yapmış olduğu açıklamanın ne şikelide amaç dışı faaliyet olduğu hiçbir şekilde belirtilmemiş. Burada Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'e ilişkin soruşturma ve kovuşturma dosyalarına atıf var sadece. Bir faaliyetin illegal olduğundan bahisle siz amaç dışı faaliyet diyorsanız, bu illegal faaliyetin tespit yeri hukuk değil ceza mahkemesidir."