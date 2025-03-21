PKK soruşturmasında karar: İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi için soruşturma başlatmıştı. Mahkeme, Kaboğlu yönetiminin görevden alınması talebiyle açılan davanın kabulüne karar verdi ve Baro'da yeniden seçim yapılmasına hükmetti.
İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adına Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ateş, İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 davalı ile avukatları katıldı.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ın da hazır bulunduğu duruşmayı, İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Yargıçlar Sendikası Başkanı Beyhan Güler, Uluslararası Hukuk Örgütü temsilcileri, bazı milletvekilleri ve çok sayıda avukat da takip etti.
İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu, savunmasında, baronun kapatılması talebinin anayasaya aykırı olduğunu söyledi.
Davanın geçmişi
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri hakkında, sosyal medyadan yayınlanan bir açıklamada "terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıkların övüldüğü" iddiasıyla resen soruşturma başlatılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul Barosunun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık 2024'te yapılan paylaşımda, terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğü belirtilmişti.
Ayrıca soruşturma kapsamında "1136 sayılı Avukatlık Kanunu" kapsamında Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekrem Bilen Selimoğlu ile Bengisu Kadı Çavdar'ın görevlerine son verilmesi, yeni baro başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi talepli davanameyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılmıştı.
Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilen davanamede, Suriye'de etkisiz hale getirilen Cihan Bilgin'in terör örgütü PKK/YPG'nin yayın organında sunuculuk yaptığı, örgütün sözde kuruluş gününü kutlamak için örgüte ait AYDIN-DER tarafından organize edilen eyleme katıldığı ve hakkında yakalama kararı olduğu belirtilmişti.
Etkisiz hale getirilen Nazım Daştan'ın da terör örgütünün hücre yapılanmaları içinde örgütün sorumluları ile irtibatlı olarak faaliyetleri organize ettiği belirtilen davanamede, Daştan'ın örgütle iltisaklı faaliyet gösteren yerel gruplarla hareket ederek 15 ayrı toplantıya katıldığı, 2019'da kamuflajlı ve terör örgütünün flamalı kadın örgüt mensuplarının görselini paylaştığı ve hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yakalama kararı olduğu ifade edilmişti.
Davanamede, İstanbul Barosunun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık 2024'te yapılan açıklamayla Daştan ve Bilgin'in övüldüğü gerekçesiyle, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından soruşturma başlatılması için Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünden soruşturma izni talep edildiği kaydedilmişti.
Verilen iznin ardından soruşturma başlatıldığı ifade edilen davanamede, "1136 sayılı Avukatlık Kanunu"na göre, baroların kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamayacağı, İstanbul Barosunun söz konusu açıklamayla amacı dışında faaliyet gösterdiğinin değerlendirildiği vurgulanmıştı.