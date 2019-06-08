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İstanbul Beşiktaş’da trafik kazası: 4 ölü 10 yaralı

TEM'de makas dehşeti: 4 ölü, 10 yaraladı

İstanbul TEM Otoyolu Maslak mevkisinde makas atarak ilerlediği iddia edilen bir otomobil, önünde seyreden başka bir otomobile çarptı. Kaza nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Polis, "makas atarak" ilerlediği öne sürülen ve kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücüsünün kimliğini belirledi. Emniyet güçleri firari sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Merkezi AA
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Maslak mevkisinde Edirne istikametine seyreden Nurullah Eray'ın kontrolündeki 33 CNT 40 plakalı hafif ticari araç ile "makas atarak" ilerlediği iddia edilen 34 RJ 5171 otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle içinde 14 kişinin bulunduğu hafif ticari araç yola savrulurken, diğer otomobil de bariyerlere çarparak durabildi. Otomobilin sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

  • Sağlık ekipleri, hafif ticari araçta bulunun 2 çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 12 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaşamını yitiren Hiranur Özçelik (9) ve Yahya Özçelik'in (8) cenazeleri de morga götürüldü.
  • Hastanede tedavi gören yaralılardan Hiranur ve Yahya Özçelik'in annesi Seyhan Özçelik ile Yusuf Eray (8) da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan 10 kişinin tedavisi sürüyor.

Kaza nedeniyle yolda bir süre araç trafiği yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve belediye ekiplerinin yaptığı yol temizliğinin ardından trafik akışı normale döndü.

Firari sürücü aranıyor

  • Polis, "makas atarak" ilerlediği öne sürülen ve kazanın ardından olay yerinden kaçan 34 RJ 5171 otomobilin sürücüsünün kimliğini belirledi. Emniyet güçleri firari sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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