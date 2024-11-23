İstanbul dahil kar uyarısı

Meteoroloji, 40 il ve İstanbul için soğuk hava ve yağış uyarısı yaptı. Bugünden itibaren Marmara dahil Türkiye genelinde kuvvetli yağış ve yüksek yerlerde kar etkili olacak. AKOM soğuk havanın İstanbul'u etkisi altına alacağını belirtti. Hava sıcaklığında 10-14 derece birden ani düşüşler olacağı tahmin ediliyor. Şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde, yarın sabah saatlerinde yağışların; karla karışık yağmur ve kısa süreli kar şeklinde görülebileceği öngörülüyor. AKOM, vatandaşları, dikkatli olmaları yönünde uyardı.