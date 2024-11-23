İstanbul dahil kar uyarısı

Meteoroloji, 40 il ve İstanbul için soğuk hava ve yağış uyarısı yaptı. Bugünden itibaren Marmara dahil Türkiye genelinde kuvvetli yağış ve yüksek yerlerde kar etkili olacak. AKOM soğuk havanın İstanbul'u etkisi altına alacağını belirtti. Hava sıcaklığında 10-14 derece birden ani düşüşler olacağı tahmin ediliyor. Şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde, yarın sabah saatlerinde yağışların; karla karışık yağmur ve kısa süreli kar şeklinde görülebileceği öngörülüyor. AKOM, vatandaşları, dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli lodos etkisini gösteriyor. Türk Hava Yolları (THY) bugün yapılması planlanan 38 seferini beklenen fırtına dolayısıyla iptal ettiğini açıkladı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Meteorolojik Acil Durum Komitesi tarafından İstanbul'da beklenen şiddetli fırtına nedeniyle alınan yüzde 10 kapasite kısıtlama kararı gereği, İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 23 Kasım tarihli 10'u iç hat, 28'i dış hat toplam 38 seferin iptal edildiğini duyurdu. Uçuşlarla ilgili güncel bilgilere THY’nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.