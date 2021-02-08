İstanbul Havalimanı'nda çocuğu kaybolan anne baygınlık geçirdi

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Bakan Pakdemirli: Demokratik söylemlerin adresi sokaklar değil, siyasi partilerdir

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın Adnan Menderes Müzesi ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylar ile ilgili olarak gençlere seslenerek, “Demokratik söylemlerin adresi sokaklar değil, siyasi partilerdir” dedi.