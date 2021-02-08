Gündem İstanbul Havalimanında çocuğu kaybolan anne baygınlık geçirdi
İSTANBUL

İstanbul Havalimanı'nda çocuğu kaybolan anne baygınlık geçirdi

İstanbul Havalimanı'nda uçağını beklediği sırada 10 yaşındaki çocuğu kaybolan kadın baygınlık geçirdi. Havalimanı çalışanları tarafından müdahale edilen İranlı kadın, görevliler tarafından çocuğunun bulunmasının ardından uçağa yetiştirilerek Tahran'a gitti

Haber Merkezi AA
Bir süre oğluna alanda bakınan anne, çocuğunu bulamayınca baygınlık geçirdi.
Bir süre oğluna alanda bakınan anne, çocuğunu bulamayınca baygınlık geçirdi.

İstanbul Havalimanı'nda İran'a gitmek için beklediği sırada 10 yaşındaki oğlunun kaybolduğunu söyleyerek baygınlık geçiren İranlı kadın, çocuğunun görevlilerce bulunmasının ardından Tahran'a gitti.

  • İran'ın başkenti Tahran'a gitmek üzere eşi ve çocuğuyla İstanbul Havalimanı'na gelen İranlı Porya Fatma Azadeh, İran Air'e ait tarifeli uçağını beklerken 10 yaşındaki oğlu Ziyaad Azadeh'in yanında olmadığını fark etti.

Bir süre oğluna alanda bakınan anne, çocuğunu bulamayınca baygınlık geçirdi. Havalimanı sağlık ekiplerince müdahale edilerek sakinleştirilmeye çalışılan kadın, görevlilerin oğlunu bulmasını bekledi.

Havalimanında görevli polis ekipleri ve yer hizmetleri hizmeti veren Turkish Ground Services (TGS) görevlileri tarafından oğlunun bulunması sonrası check-in işlemleri yapılan kadın, pasaport kontrollerinin ardından Tahran'a gitti.

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