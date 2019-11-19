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İstanbul Küçükçekmece'de kapısı açık ilerleyen minibüsten liseli kız düştü

Küçükçekmece'de kapısı açık ilerleyen minibüsten liseli kız düştü

İstanbul Küçükçekmece'de kapısı açık şekilde ilerleyen yolcu dolu minibüsten düşen genç kız başından yaralandı. İşlek yolda şans eseri genç kız, diğer araçların altında kalmaktan kurtuldu. Gözaltına alınan minibüs şoförü Mustafa K. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı.

Haber Merkezi DHA
Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Küçükçekmece'de güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay geçtiğimiz perşembe günü sabah saatlerinde Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi.

Ayakta yolcuların da bulunduğu yolcu minibüsü kapısı açık şekilde ilerliyordu. Bu sırada ayakta yolculuk yapan lise öğrencisi genç kız sola dönüş yapan minibüsün açık kapısından yola düştü. Genç kızın minibüsten yola düştüğünü gören arkadaşları ve yolcular büyük panik yaşadı. İşlek yolda şans eseri genç kız diğer araçların altında kalmaktan kurtuldu.

Kapısı açık ilerleyen minibüsten aşağı düştü
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Kapısı açık ilerleyen minibüsten aşağı düştü
İstanbul Küçükçekmece'de tıka basa yolcu dolu minibüste ayakta yolculuk eden liseli kız, virajda açık kapıdan yola düştü. İşlek yolda diğer araçların altında kalmaktan şans eseri kurtulan genç kız hastaneye kaldırıldı. Minibüs sürücüsü ifadesinin ardından serbest bırakılırken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Minibüsün sürücüsü serbest bırakıldı

Minibüsten inen yolcular ile çevredekiler yerde yatan kızın yardımına koştu. Başından yaralanan genç kız için olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı kızı hastaneye kaldırdı. Genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan minibüs şoförü Mustafa K. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı.

Ayakta yolculuk yapan lise öğrencisi genç kız sola dönüş yapan minibüsün açık kapısından yola düştü.

Çevre sakinleri olay anını anlattı

Olayı o sırada yine aynı minibüste olan kızından dinlediğini söyleyen Ramazan İnan, "Biz düştüğünü gördük. Sonra minibüs durdu" dedi.

İnan, kapı açık olunca tedirgin olduklarını belirterek, "Sıkıntılı bir durum bu. Minibüslerde yaygın. Bu tarz şikayetler çok oluyor. En azından yolcu alınınca kapı kapandıktan sonra minibüs hareket ederse daha sağlıklı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

İşlek yolda şans eseri genç kız diğer araçların altında kalmaktan kurtuldu.

Çevre sakinlerinden Ahmet Borya ise, "Kafasını yere çarpmıştı. Kan geldiğini gördüm. Açık olmaması lazım kapıların. Hiç kimse istemez açık halde yolculuk yapmak. Tutunuyorsun ama risk" şeklinde konuştu.

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