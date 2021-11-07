Gündem İstanbul Şehit Aileleri Derneğinden İYİ Partili Türkkan hakkında suç duyurusu Hakkımızı helal etmiyoruz
İSTANBUL

İstanbul Şehit Aileleri Derneği’nden İYİ Partili Türkkan hakkında suç duyurusu: Hakkımızı helal etmiyoruz

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Bingöl’de bir şehit yakınına söylediği küfürlü sözlere tepkiler gelmeye devam ediyor. İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Sulu, “Bizim namusumuzu koruyan kahraman şehitlerimize, şehit yakınlarımıza bu tarz ithamlarda bulunanları kınıyoruz. Lütfü Türkan hakkında suç duyurusunda bulunduk” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
İstanbul Şehit Aileleri Derneği’nden İYİ Partili Türkkan hakkında suç duyurusu: Hakkımızı helal etmiyoruz
İstanbul Şehit Aileleri Derneği

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bingöl ziyareti sırasında bir şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan’a bir tepki de İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nden geldi. Dernek Başkanı Hakan Sulu, “Bizim namusumuzu koruyan kahraman şehitlerimize, şehit yakınlarımıza bu tarz ithamlarda bulunanları kınıyoruz. Avukatlarımıza talimat vererek Lütfü Türkan hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu konunun da takipçisi olacağız” dedi.

Şehit yakınına küfretmişti: İYİ Partili Lütfü Türkkan istifa etti
GÜNDEM
Şehit yakınına küfretmişti: İYİ Partili Lütfü Türkkan istifa etti


"Partiyi de kendisini de kınıyorum”


Türkkan’a 2019 yılında Şırnak’ın İdil ilçesinde şehit edilen Esma Çevik’in babası Hüseyin Akgül de tepki gösterdi. Baba Hüseyin Akgül, “Şehit Esma Çevik’in babasıyım. Yaşanan hadise gerçekten Türkiye’nin ayıbı. Bir siyasi partinin önde gelen isminin bu şekilde davranması ayıptan öteye, saygısızlıktan öteye bu vatan hainliği gibi algılanacak bir olay. Bu kişinin zaten daha önceden siciline bakıldığı zaman bir sürü kabahati var. Bu olay özür dilemeyle kapanacak bir olay değil. Burada biz
babalarının, annelerinin canı yanarken o kişinin orada elini kolunu sallayarak bir marifet yapmış gibi dolaşması bizlerin kanına dokunuyor. Ben elhamdülillah Müslüman ve Türküm. Türk olduğumdan gurur duyuyorum, bir de ona sorun bakalım Türk mü? Türk olsa zaten bunu yapmaz. Şehide saygısı olur, şehit ailesine saygısı olur. Bunun yaptığı büyük terbiyesizlik. O partiyi de kınıyorum, kendisini de kınıyorum. Allah onun da canını bu şekilde yaksın. Yüreği yansın ki bizlerin acısını bilsin” şeklinde konuştu.

Şehit yakınına küfretmişti: İYİ Partili Lütfü Türkkan için yarın karar günü
GÜNDEM
Şehit yakınına küfretmişti: İYİ Partili Lütfü Türkkan için yarın karar günü


"Lütfü Türkan hakkında suç duyurusunda bulunduk"


İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Sulu, “İstanbul’umuzda şu anda 3 bin tane şehidimiz var. 8 bin taneye yakın gazimiz var. Sayın Hüseyin babamız gibi nice ailelerimiz var. Onlar da hakkını helal etmiyor. Biz de hakkımızı helal etmiyoruz ve etmeyeceğiz de. Bingöl’de yaşanan bu çirkin olayı kınıyoruz. Her zaman şunu dedik; bayrağımız namusumuz, şehidimiz onurumuzdur. Bizim namusumuzu koruyan kahraman şehitlerimize, şehit yakınlarımıza bu tarz ithamlarda bulunanları da kınıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza sesleniyorum buradan. Bunlar cezasız kalmasınlar. Hangi partiden olursa olsun bu tarz şehitlerimize, şehit ailelerimize, gazilerimize bu tarz söylemlerde bulunanların hepsinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Bizde avukatlarımıza talimat vererek Lütfü Türkan hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu konunun da takipçisi olacağız. Bırakmayacağız peşini. Biz şehit ve gazi ailelerimizin her zaman yanındayız” açıklamasında bulundu.
Şehit Yasin Dere’nin ablası Fatma Ülker, “Bu çirkin söylemden, bu gibi kötü laflardan hakkımı ben de helal etmiyorum. Bu şahsın özrünü de kabul etmiyorum. Eğer bu şahıs yatağında yatabiliyorsa bizim şehidimizin yere düşen kanı sayesindedir. Buradan devlet büyüklerimize ve Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Bu hassas konuda lütfen bizlerin yanında olmasını ve bu kişinin ceza almasını rica ediyorum” dedi.

Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın görevden alınacağı iddia edildi
GÜNDEM
Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın görevden alınacağı iddia edildi


"Hakkımızı helal etmiyoruz"


15 Temmuz şehidi Ümit Yolcu’nun ağabeyi Aydın Yolcu, “Yaşanan çirkin hadiseden dolayı hakkımızı helal etmiyoruz. Halen makam koltuğunda oturan şahıslar içindekilerini bazen bu şekilde dışarıya vurabiliyorlar. Vatansever görüntü sergilemesine rağmen yeri gelince bu şekilde ikinci yüzlerini ön plana sürebiliyorlar. O yüzden bir şehit ailesi olarak hakkımızı helal etmiyoruz. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Şehit kardeşinden Meral Akşener'e 'Lütfü Türkkan' tepkisi: Her yerde bacım diyor 'Milletin bacısına neden sövüyorsun' deseydi ya
GÜNDEM
Şehit kardeşinden Meral Akşener'e 'Lütfü Türkkan' tepkisi: Her yerde bacım diyor 'Milletin bacısına neden sövüyorsun' deseydi ya

Terbiyesiz adam Meclis’i terk et: Biz mahcup olduk
GÜNDEM
Terbiyesiz adam Meclis’i terk et: Biz mahcup olduk

Türkiye'nin dört bir yanından şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan’a tepki
FOTOĞRAF 15
Title
Şehit yakınına söylediği küfürlü sözlerin ardından Lütfü Türkkan’a tepkiler çığ gibi büyüyor. <br><br>
Title
Şehit, Gazi yakınları ve sivil toplum kuruluşları yurdun dört yanında bir araya gelere Türkkan’a tepki gösterdi. Türkkan’ın dilediği özürü kabul etmediklerini belirten şehit ve gazi yakınları, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i de edilen küfüre kaşı sessiz kalmakla suçladılar. <br><br>
Title
Birçok ilde şehit ve gazi yakınları İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın milletvekilliğinden istifa etmesini istedi.<br><br>
Title
Bitlis Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Aytürk Uslu, \"Türkkan'ın, terör örgütü PKK'nın attığı havanla şehit edilen İsa Gümren'in ağabeyine ve ailesine yapmış olduğu saygısızlıkları esefle, nefretle ve şiddetle kınıyoruz. Bir şehit yakınının boynuna sarılıp onu itekleyerek, küfretmek, ona hakaret etmek ne insanlığa ne siyasete ne de ahlaka sığar\" dedi.
Title
Hakkari Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman ise Türkkan'ı istifaya çağırdı.<br>
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Türkiye'nin dört bir yanından şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan’a tepki
Yurdun dört bir yanından şehit, gazi yakınları ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi. Bitlis Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Aytürk Uslu, "Türkkan'ın, terör örgütü PKK'nın attığı havanla şehit edilen İsa Gümren'in ağabeyine ve ailesine yapmış olduğu saygısızlıkları esefle, nefretle ve şiddetle kınıyoruz. Bir şehit yakınının boynuna sarılıp onu itekleyerek, küfretmek, ona hakaret etmek ne insanlığa ne siyasete ne de ahlaka sığar" dedi. Hakkari Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman ise Türkkan'ı istifaya çağırdı.


Kadıköyde 11ler belli oldu

Kadıköy'de 11'ler belli oldu

​Fenerbahçe-Kayserispor maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Galatasaraydan kritik kayıp

Galatasaray'dan kritik kayıp

​Sarı kırmızılılar ile zirve arasındaki puan farkı '9' oldu.
Zirve değişmedi

​Bakan Koca illere göre vaka sayısını açıkladı.

İYİ Partili Lütfü Türkkan görevinden istifa ettiğini duyurdu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hudut kartallarına 'güven' mesajı

İnternetten gördü <br>iki yılda yaptı

İnternetten gördü
iki yılda yaptı

Duvarı kırıp kapıyı söktükten sonra gün yüzüne çıkarabildi.

Denizde ve karada yürütülen çalışmaları yerinde inceledik.
İstanbul'un her yerindeler

İstanbul'un her yerindeler

​Caddelerdeki yabancı plakalı lüks araçlar çoğaldı: İşte nedeni...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.