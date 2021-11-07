​Terbiyesiz adam Meclis’i terk et: Biz mahcup olduk

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bingöl’de esnafı ziyaret sırasında İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın şehit ağabeyi Tahir Gümren’e küfür etmesine tepki yağdı. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından Türkkan dün İstanbul’da basın toplantısı yapacaktı. Gelen tepkiler üzerine basın toplantısını iptal eden Türkkan, apar topar sosyal medyada bir video paylaştı. Türkkan paylaştığı sözde özür videosunda küfür ettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren ve ailesinden özür dilemek yerine Akşener’den özür diledi. Türkkan’ın vatandaşa küfretmesine siyasetten ve sivil toplum örgütlerinden tepkiler çığ gibi büyürken partisi ve Meral Akşener’in çıtı çıkmadı.

GÜNDEM İYİ Partili Lütfü Türkkan’dan gece yarısı ‘evet küfür ettim’ videosu: Şehit ailesi yerine Akşener'den özür diledi

İYİ PARTİ’DEN ÇIT YOK

Olayın ardından toplumun her kesiminden tepki gelirken Türkkan’ın davranışına partisi sessiz kaldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de açıklama yapmadı. Benzer şekilde İYİ Parti’nin ittifak ortağı CHP de Türkkan’ın sözleri hakkında sessizliğini korudu.

15 Temmuz Derneği üyeleri ile şehit yakınları ve gaziler, bir şehit yakınına küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ı protesto etti.

MİLLETİMİZDEN ÖZÜR DİLEMELİDİR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: “Lütfü Türkkan, vatandaşımızın şahsında milletimizden özür dilemelidir.”

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TERBİYE DIŞI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Bir muhalefet milletvekilinin, temsilcisi olduğu vatandaşına ağıza alınmayacak küfürler etmesi terbiye dışıdır, asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Hele ki kanlarıyla bu toprakları sulamış şehitlerimizin emanetine asla. Aziz milletimiz hiç şüphesiz bu çarpık zihniyete layık olduğu cevabı en net şekilde verecektir.”

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BU SEVİYEYİ YÜCE MECLİS HAK ETMİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: “Lütfü Türkkan kendine yakışanı yapıyor. Eğer mensubu olduğu parti bu seviyeyi kabul edebiliyorsa kendi bilecekleri iş ama bu seviyeyi Türk siyaseti de yüce Meclis de hak etmiyor.” ifadelerine yer verdi.

ESEFLE KINIYORUZ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: “Bu hiçbir milletvekiline, Gazi Meclis’e yakışmamıştır. Bu İYİ Partinin Grup Başkanvekiline hiç yakışmamıştır. Biz yakıştıramadık ama şu vardır herkes kendine yakışanı yapar. Demek o kendisine onu yakıştırmış ve yapmıştır. Bunu biz burada esefle kınıyoruz.”

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ASLA AFFEDİLMEYECEK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Gazi Meclis’imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir.”

AKŞENER’DEN CESARET ALDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “Devletin arazisini işgal edip kaçak bina yaptıran, yakalanınca da gazeteci dövdüren haysiyetsizlere sahip çıkmayın, dedik, baş köşeye oturttunuz. O ahlaksız bugün bir şehit kardeşine ağza alınmayacak küfürler ediyorsa bu sizden aldığı cesaret sayesindedir! Meral Akşener.”

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OYNAT 01:19 Fuat Oktay'dan Lütfü Türkkan'a sert tepki: Şehidinin ailesine dil uzatan alçaklar var burada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.



Geçtiğimiz gün Bingöl'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine ettiği sinkaflı küfürlere sert tepki gösteren Oktay, 'Bingöl'de olanları duydunuz, gördünüz ve şahit oldunuz. Şehidinin ailesine dil uzatan alçaklar var burada. Batman buna göz mü yumacak?



Adına utanmadan da Millet İttifakı diyen bir illet ittifakı var ortada. Buna inanacak mı? Bizim milletimize kimse yalan söyleyemez. Onlar üretim bilmezler. Onlar sizin istihdamınızla ilgilenmezler. Onlar sizin dertlerinizle dertlenmezler. Ancak bir sonraki hedeflerine ulaşmak için CHP'siyle, HDP'siyle, İP'iyle CİP'iyle adı her neyse ufak tefek bir ton şürekasıyla size nasıl yalan söyleriz onun hesabı kitabı içindeler.' ifadelerini kullandı.

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YAZIKLAR OLSUN SİZE!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: “İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl’de bir vatandaşa iğrenç bir küfür etmiş. Bu ar damarı çatlamış, seciyesi tuzla buz olmuş ahlaksızlıkların hesabını bu millete vereceksiniz. Yazıklar olsun size!”

Milletvekilinin yanı sıra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Anadolu Ölümsüz Kahramanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Büyükburç, Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Er, 15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Genel Başkanı Zeki Kılınç yaptıkları açıklamalarla Lütfü Türkkan’a tepki gösterdi.

Şehit annesi Telli Gümren, oğlunun mezarı başında dua etti.

Ayaklarına kapanıp özür dileyecek

Yaşanan olayın ardından birçok kesimden tepki alan Türkkan’a bir tepki de Türkkan’ın küfrüne maruz kalan şehit ağabeyi Tahir Gümren’in annesi Telli Gümren’den geldi. Türkçe bilmediği için Zazaca konuşan şehit annesi Gümren, oğlunun kabri başında açıklamalarda bulundu. Acılı anne Gümren, “Oğlum çobanlık yapıyordu, sabah kalkıp hayvanlara bakmaya gitti. O esnada da bir bomba patladı ve parçalandı, 14 yaşındaydı. Öğle namazına kadar cenazesine ulaşamadık. Öğleden sonra keşif ekipleri geldi ve parçalanan cenazesini defnettik. Dün de diğer oğluma hakaretler ettiler, büyük acılar çektik dün akşam. O mecburen gelip özür dileyecek oğlumdan, ayaklarına kapanıp özür dilemesi gerekiyor. Dün elini oğlumun boynuna atıp sıkıyor ve kulağına küfürler edip itiyor oğlumu. İçimiz çok acıyor, ama onların yaptığına bakın, bunun üstüne bir de yalandır diyorlar. Oğlum parçalanmış, diyorlar yalandır. Son olarak şunu diyorum, oğlum Tahir’in ayaklarına kapanıp özür dileyecek ve Allah onu affedecek” dedi.

Küfür, hakaret, darp

Türkkan, daha önceden de birçok vatandaşa sosyal medya üzerinden küfür ve hakaret etti. Türkkan, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün babasına davetle geldiği TBMM’de cübbeli ve sarıklı olması nedeniyle hakaret etmişti. Ağzından küfrü düşürmeyen Türkkan, TBMM çatısı altında hakaret ve küfür ettiği için 2 birleşimden uzaklaştırma cezası almıştı. Geçtiğimiz aylarda Lütfü Türkkan’ın Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan kaçak çiftliğindeki yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan’ın şoförünün de aralarında olduğu 4 çalışan tarafından darp edilmişti.