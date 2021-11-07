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MANİSA

Şehit kardeşinden Meral Akşener'e 'Lütfü Türkkan' tepkisi: Her yerde bacım diyor 'Milletin bacısına neden sövüyorsun' deseydi ya

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit abisi Tahir Gümren'in Manisa'da yaşayan kardeşi Abdullah Gümren konuyla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi. "Akşener gittiği her yerde bacım bacım diyor. Orada, 'Sen milletin bacısına neden sövüyorsun' deseydi ya." diyen Gümren, "Bacılık, namus bu kadar kolay değil. Ben onu Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Şehit kardeşinden Meral Akşenere Lütfü Türkkan tepkisi: Her yerde bacım diyor Milletin bacısına neden sövüyorsun deseydi ya
Şehit kardeşi Abdullah Gümren

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit abisi Tahir Gürmen'in Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan kardeşi Abdullah Gürmen'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan şehit abisi Abdullah Gümren, şehit yakınına sinkaflı küfür eden Türkkan'ın kendilerinden özür dilemek yerine Genel Başkan Akşener ve partisinden özür dilediğini ve böyle bir özrü kabul etmediklerini söyledi.

  • Gümren, "Benim abimin canı yanmış tabi ki de orada onu söyleyecek. 5 dakika ara ile farklı farklı konuşursan tepki gösteririm tabi. Yolunu seç, milliyetçiysen, biz milliyetçinin kralıyız. Bizim şehidimizin cenazesi dördüncü gün kaldırıldı. Şimdi, hemen araştırsınlar. Nasıl bu cenaze kalktı, kaç günde kalktı? Bütün raporlar dahil her şey var. Bizim her şeyimiz ortada, gizlimiz saklımız yok. Bugün abimin telefonu alınıp araştırılmış ve bir şey yok. Her şey ortada. Abimin bir küfrü, hakareti yok. Çıkıp bir de partisinden özür diliyor, genel başkanından özür diliyor. Biz böyle bir özrü kesinlikle kabul etmiyoruz. Öyle söverek ederek olmuyor. Namus kolay bir şey değil. Meral Akşener gittiği her yerde bacım bacım diyor. Orada deseydi ya, sen milletin bacısına neden sövüyorsun diye. Genel başkanı deseydi ya. Bacılık, namus bu kadar kolay değil. Ben onu Allah'a havale ediyorum. Bu çoluk çocuğumu bu kadar ağlattı" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise, Lütfü Türkkan ile TBMM'de aynı çatı altında bulunmaktan utandığını söyledi. Yaşananların çok rezil bir durum olduğunu ifade eden Baybatur, "Bir milletvekili olarak aynı meclis çatısı altında böylesi bir şahısla milletvekilliği yapmış olmaktan utanıyorum. Bu hakikaten çok rezil bir durum. Milletimiz o şahsın ağzının payını verdi. Türkiye'nin her tarafından şehit ve gazi aileleri ile milletimiz ayağa kalktı ve tepki gösterdi. Kem söz, kötü söz sahibine aittir. Söylediği söz, onun seviyesini, ahlakını gösterir. Siz vakur durun, siz size yakışanı yapın. Milletimiz ve bizleri sizin yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

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