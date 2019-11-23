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İstanbul Sultanbeyli'de araç kaldırımdakilere çarptı: 5 yaralı

İstanbul Sultanbeyli'de araç kaldırımdakilere çarptı: Biri bebek 5 kişi yaralı

İstanbul Sultanbeyli'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç aralarında çocukların da bulunduğu yayalara çarptı. Aralarında bir bebeğinde bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultanbeyli Fatih Bulvarındaki kaza saat 16.40'ta meydana geldi. Sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç hızla refüjü aşarak kaldırımdakilere çarptı. Bu sırada kaldırımda bebek arabasında bulunan bir bebeğin de arasında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılardan bir kadın, araç altında sıkıştı.

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Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

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