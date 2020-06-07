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Gündem İstanbul trafiğinde kucağındaki karpuzla araç kullanıp makas atan sürücü yakalandı
İSTANBUL

İstanbul trafiğinde kucağındaki karpuzla araç kullanıp makas atan sürücü yakalandı

İstanbul trafiğinde kucağındaki karpuzla araç kullanıp makas atan sürücü yakalandı

İstanbul D100 Karayolu'nda kucağındaki karpuzla araç kullanıp makas attığı videoları sosyal medyadan yayınlayan sürücü yakalandı. Gözaltına alınan zanlının sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

Haber Merkezi AA
Karpuzla araç kullanma ve makas atma görüntülerini sosyal medyaya yükleyen sürücü yakalandı.
Karpuzla araç kullanma ve makas atma görüntülerini sosyal medyaya yükleyen sürücü yakalandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, 6 Haziran'da kucağında karpuzla araç kullanma ve makas atma görüntülerini sosyal medyaya yükleyip takipçilerinden beğeni isteyen sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, 34 LEP 362 plakalı araç sürücüsü B.D'yi gözaltına aldı.

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'Karpuzlu' trafik magandası: Ceza göndersin devletimiz 5 bin lira bir şey değil
İstanbul'da D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda çektiği videolarda makas atarak ilerleyen sürücü, kucağında karpuzla minibüs kullandı. Görüntüleri sosyal medyada yayınlayan karpuzlu trafik magandası, yaptığı canlı yayında bir sonraki çekeceği nargileli, çiğköfteli videosunu anlatırken, 'Ceza göndersin devletimiz. 5 bin lira bir şey değil, sıkıntı yok' diyerek takipçilerinden beğeni istedi.


Sürücü B.D'ye trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmekten bin 228, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 132 lira olmak üzere toplam bin 360 lira para cezası uygulandı.

B.D'nin sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli adli işlem yapılmak üzere Kavacık Polis Merkezine teslim edildi.

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