İstanbul trafiğinde kucağındaki karpuzla araç kullanıp makas atan sürücü yakalandı

'Karpuzlu' trafik magandası: Ceza göndersin devletimiz 5 bin lira bir şey değil

İstanbul'da D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda çektiği videolarda makas atarak ilerleyen sürücü, kucağında karpuzla minibüs kullandı. Görüntüleri sosyal medyada yayınlayan karpuzlu trafik magandası, yaptığı canlı yayında bir sonraki çekeceği nargileli, çiğköfteli videosunu anlatırken, 'Ceza göndersin devletimiz. 5 bin lira bir şey değil, sıkıntı yok' diyerek takipçilerinden beğeni istedi.