Gündem İstanbul trafiğini rahatlatacak karar D100 ve TEMde ağır vasıta yasağı başladı
İSTANBUL

İstanbul trafiğini rahatlatacak karar: D100 ve TEM'de ağır vasıta yasağı başladı

İstanbul içinde trafik yoğunluğunun düşürülmesi amacıyla ağır tonajlı vasıtaların şehir içindeki çevre yollarını kullanmaları yasaklandı. Transit yük taşıyan araçlara D100, TEM ve bağlantı yollarını kullanma yasağı getirildi. Bu sınıftaki araçlar Kuzey Çevre Otoyolu'nu kullanacak. İstanbul'dan transit geçiş yapacak olan ağır tonajlı yük araçlar, Silivri-Kınalı kavşağından Kuzey Marmara Otoyoluna entegre olup Paşaköy gişelerden çıkış yaparak Pendik-Kurnaköy bölgesinden E80'e bağlanacak. Karara uymayan şoförlere cezai işlem uygulanacak.

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İstanbul trafiğini rahatlatacak karar: D100 ve TEMde ağır vasıta yasağı başladı
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Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin aldığı karar doğrultusunda, bugünden itibaren Avrupa'dan Asya'ya Asya'dan Avrupa'ya yük taşımacılığı yaparak, İstanbul bölgesini transit kullanan araçların D100, TEM ve bağlantı yolları yerine, Kuzey Çevre Otoyolu'nu kullanarak geçiş yapmaları kararı alındı.

  • Karar şöyle: "Karayolu Yük Taşımacılığı Yönergesinde belirtilen, N2, N3, 02, 03, 04 taşıt cinsi araçlar için uygulanan şehir içi trafiğinde yasak saat uygulamasının (06:00-10:00 ve 16:00-22:00) devam etmesi, İstanbul geneli taşımacılık yapan ağır tonajlı araçların yasal saatlerde (10:00-16:00 ve 22:00-06:00) ve güzergah izin belgesi dahilinde İstanbul geneli faaliyetlerini yürütmesi,

İstanbul genelinde yer alan lojistik odaklara araçların Kara Yolu Yük Taşımacılığı Yönergesi'nde belirtilen güzergahları 24 saat kullanılmasının devamı, İstanbul'dan transit geçişi yapacak olan ağır tonajlı yüksek araçların (N3, 03, 04) batı yönünden İstanbul'a giriş yapacak olanlar Silivri-Kınalı kavşağından, Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlanıp Paşaköy gişelerinden çıkış yaparak Pendik-Kurnaköy bölgesi Anadolu Caddesi'nden E80'e bağlanmaları, doğu yönünden İstanbul'a giriş yapacak olanların ise Pendik-Kurnaköy bölgesinden Anadolu Caddesi sonrası Paşaköy Kavşağı üzerinden Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlanarak Silivri Kınalı Kavşağı'ndan çıkış yapmaları kararı alındı."

İstanbul trafiğini rahatlatacak karar: Transit yük taşıyan araçlar Silivri'den girip Pendik'ten çıkacak
GÜNDEM
İstanbul trafiğini rahatlatacak karar: Transit yük taşıyan araçlar Silivri'den girip Pendik'ten çıkacak
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