İstanbul trafiğini rahatlatacak karar: Transit yük taşıyan araçlar Silivri'den girip Pendik'ten çıkacak

İstanbul'da transit yük taşıyan araçlara D100, TEM ve bağlantı yollarını kullanma yasağı getirilirken, Kuzey Çevre Otoyolu'nu kullanma zorunluluğu getirildi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı karar doğrultusunda, bugünden itibaren Avrupa’dan Asya’ya Asya’dan Avrupa’ya yük taşımacılığı yaparak, İstanbul bölgesini transit kullanan araçların D100, TEM ve bağlantı yolları yerine, Kuzey Çevre Otoyolu'nu kullanarak geçiş yapmaları kararı alındı.

Karara göre;

- Karayolu Yük Taşımacılığı Yönergesinde belirtilen, N2/N3/O2/O3/O4 taşıt cinsi araçlar için uygulanan şehir içi trafiğinde yasak saat uygulamasının (06:00-10:00 ve 16:00-22:00) devam etmesi,

- İstanbul geneli taşımacılık yapan ağır tonajlı araçların (resmi plakalı araçlar hariç) yasal saatlerde (10:00-16:00 ve 22:00-06:00) ve güzergah izin belgesi dahilinde İstanbul geneli faaliyetlerini yürütmesi, kamu yararına yapılan proje ve işlerde kullanılacak araçların 24 saat izinlerinin, Yük Taşıma Komisyonu ve Lojistik Yönetimi ve Terminaller Müdürlüğünden alınmasının devamı,

REKLAM

- İstanbul genelinde yer alan lojistik odaklarla (liman, gümrük, hal, serbest bölge, sanayi vb.) taşımacılığını ilişkilendiren (belgeleyen) araçların Kara Yolu Yük Taşımacılığı Yönergesinde belirtilen güzergahları 24 saat kullanılmasının devamı,

- İstanbul'dan transit geçişi yapacak olan ağır tonajlı yük araçların (N3/O3/O4); batı yönünden İstanbul'a giriş yapacak olanlar Silivri-Kınalı kavşağından, Kuzey Marmara Otoyoluna bağlanıp Paşaköy gişelerden çıkış yaparak, Pendik-Kurnaköy bölgesi Anadolu Caddesi’nden E80'e bağlanmaları, doğu yönünden İstanbul'a giriş yapacak olanların ise Pendik-Kurnaköy bölgesinden Anadolu Caddesi sonrası Paşaköy kavşağı üzerinden Kuzey Marmara Otoyoluna bağlanarak Silivri-Konalı Kavşağından çıkış yapmaları kararı alındı.

FOTOĞRAF 31 Rüzgarın etkisiyle kıyılarda ya da açıkta yoğunlaşabilen müsilaj, doğaya zarar verdiği kadar çevre sakinlerini de rahatsız ediyor. Bostancı İskelesi'ndeki yolculardan Yusuf Kaya, Büyüada'da yaşadığını ve oluşan görüntüden rahatsız olduğunu belirterek, şunları söyledi: Bunun bir an önce halledilmesi gerekiyor -ki nasıl olacak biz de bilmiyoruz- kimse de bir açıklama yapmıyor. Toplu kütleleri dağıtmak için bir motor geliyor İBB'nin. O bir dağıtım yapıyor, o kadar, başka bir şey görmedim. Bu şekilde devam ederse denize giremeyeceğiz. Hem de balıklara falan çok zararı var. Kimse bir açıklama yapmıyor, bizim de önerimiz bir an önce bitmesi ama biz de bilmiyoruz ne olacağını. Deniz Kuysal isimli vatandaş da ortaya çıkan görüntüden rahatsız olduğunu belirterek, İnanılmaz bir facia. Anlıyorum ki Marmara'yı suistimal etme kaynaklı bir şey. Çok ciddi bir çalışma yapılması şart. Karadeniz'e doğru da yayılmaya başladığı söyleniyor. Hem temizlenmesi hem de tekrar etmemesi için gerekenlerin yapılması lazım. ifadelerini kullandı. Halil Ercan ise durumun Heybeliada'da da aynı olduğunu ifade ederek, Bu işe hemen el atılması lazım, yetkililerin bunu bir an önce düzeltmesi lazım. dedi. İstanbul'da deniz salyası tehlikeli boyutlara ulaştı: Karadeniz'e yayılma riski var! Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj" yayılmaya devam ediyor. Bu durumun kent için büyük bir risk olduğunu kaydeden vatandaşlar, "Bu işe hemen el atılması lazım, yetkililerin bunu bir an önce düzeltmesi lazım" ifadelerini kullanıyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder