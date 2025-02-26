İstanbul Valisi Davut Gül: Kütüphanelerimizdeki kitap sayısını iki katına çıkartmayı hedefliyoruz

İstanbul Çocuk Vakfı öncülüğünde İstanbul Valiliği ve İbn Haldun Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği yazarlık eğitimi sertifika törenine İstanbul Valisi Davut Gül ve İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan katıldı. Eğitimilerini başarıyla tamamlayan öğretmenlere sertifikalarını veren Gül, "Yaklaşık olarak okul kütüphanelerimizde 6,5 milyon kitabımız var. Biz bu 6,5 milyon kitabı 13 milyona çıkarmak istiyoruz. Bunun 3,5 milyonunu temin ettik. Kalan 3 milyon kitabı da bu sene içerisinde temin edeceğiz."
İstanbul Çocuk Vakfı öncülüğünde İstanbul Valiliği ve İbn Haldun Üniversitesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği yazarlık eğitimi tamamlandı. İstanbul'un farklı okullarından 26 öğretmenin katıldığı 1 ay süren yazarlık eğitimini başarıyla tamamlayanlar sertifikalarını aldı. İbn Haldun Üniversitesi Bakırköy Taş Mektep Yerleşkesi'nde düzenlenen törene İstanbul Valisi Davut Gül ve İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan katıldı. İbn Haldun Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen eğitimde yazarlığın geleneksel ve teorik konularının anlatılmasının yanı sıra, uygulamaya yönelik çalışmalar da yapıldı.
'Farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz'
Vali Gül,
" Son 2 yıldır 'Ben okuyorum İstanbul okuyor" kitap okuma projemiz var. Burada şunu amaçladık; birincisi okullarımızdaki kitap sayısını artırmayla ilgili bir çalışmamız başladı. Yaklaşık olarak okul kütüphanelerimizde 6,5 milyon kitabımız var. Biz bu 6,5 milyon kitabı 13 milyona çıkarmak istiyoruz. Bunun 3,5 milyonunu temin ettik. Kalan 3 milyon kitabı da bu sene içerisinde temin edeceğiz. Bu ne demek şu demek; yaklaşık 100 yılda kazandığımız ve kazandırdığımız kitap sayısı kadar yaklaşık bir kitabı
mız daha olmuş olacak."
"
Kitabın kütüphanede olması kıymetli ama daha önemlisi bunun okunması gerekiyor. Kim okuyacak ? Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz daha da önemlisi velilerimiz okuyacak. Onun için özellikle akşamları öğretmenlerimiz; velilerimize çocuklarıyla birlikte kitap okumalarını tavsiye ediyorlar. Çocukların evde kardeşleriyle birlikte kitap okuması bu iklimi geliştiriyor. Kitabın okunması önemli ama daha da önemlisi yazma yeteneğinin gelişmesi. İşte burada İstanbul Çocukları Vakfı olarak bir ekosistem oluşturmaya çalışıyoruz. Bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Kıymetli hocamın da dediği gibi sizler zaten buraya gelen hocalarımız bu işle ilgilenen bu işe ilgisi olan öğretmenlerimiz öğrencilerimizsiniz. Buradaki 18 saatle birlikte tabiri caizse maratonun birinci adımı gibi bu işe başlamış oldunuz"
şeklinde konuştu.
'Projemiz daha da güçlenecek'
Gül,
"İnanıyorum ki sizin yazdıklarınızla, birlikte sizin yazmaya teşvik ettiğiniz öğrencilerle birlikte bizim 'Ben okuyorum İstanbul okuyor' kitap okuma projemiz daha da güçlenecek. İki çok kıymetli çocuk edebiyatından yazarımız var, hocamız var. Çocuğunuz olduğunda şunu görüyorsunuz. Çocuk hangi kitabı okusun, hangi kitaplarla beslensin o açıdan çocuk edebiyatı belki de bu okuma serüvenimizdeki en kıymetli işler. Dolayısıyla da aslında kitapla, kitaptaki kahramanlarla bir bağ da kurulmuş oluyor. Yine Levent serisini çocuklar severek takip ediyor.
"Allah sayıl
arınızı artırsın, dolayısıyla da bilinirliklerini artırsın. Sizin yazdığınız kitaplarla birlikte inanıyorum ki çocuklar hem okumaya daha hevesli hale geliyorlar, gelecekler hem de aynı şekilde belli değerler üzerinde yetişmiş oluyorlar"
ifadelerini kullandı.
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