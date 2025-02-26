İstanbul Valisi Davut Gül: Kütüphanelerimizdeki kitap sayısını iki katına çıkartmayı hedefliyoruz

"İnanıyorum ki sizin yazdıklarınızla, birlikte sizin yazmaya teşvik ettiğiniz öğrencilerle birlikte bizim 'Ben okuyorum İstanbul okuyor' kitap okuma projemiz daha da güçlenecek. İki çok kıymetli çocuk edebiyatından yazarımız var, hocamız var. Çocuğunuz olduğunda şunu görüyorsunuz. Çocuk hangi kitabı okusun, hangi kitaplarla beslensin o açıdan çocuk edebiyatı belki de bu okuma serüvenimizdeki en kıymetli işler. Dolayısıyla da aslında kitapla, kitaptaki kahramanlarla bir bağ da kurulmuş oluyor. Yine Levent serisini çocuklar severek takip ediyor.