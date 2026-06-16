Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da 89 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da 89 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi

10:0716/06/2026, Salı
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 89 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 89 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 89 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Küçükçekmece'de uyuşturucu imal edildiğini ve ticaretinin yapıldığını tespit etti.

Ekipler, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda, 89 kilo 900 gram uyuşturucu, 3 hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için Emniyet'e götürüldü.



#İstanbul
#Narkotik
#Uyuşturucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hürmüz Boğazı gemi trafiğine açıldı mı? ABD başkanı Trump açıkladı